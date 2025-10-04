Автор инициативы, депутат Даля Асанавичюте-Гружаускене, считает, что это само собой разумеется: "Тем, кто уже работает в этой области, нужно получить сертификат на владение государственным языком. Это минимум, если ты хочешь обслуживать клиентов в Литве".

Её предложение призвано дополнить уже принятый закон, по которому с января обслуживание клиентов должно вестись на литовском языке.

Съёмочная группа TV3 Žinios в Вильнюсе заметила, что многие водители такси с пассажирами не разговаривают вообще или говорят по-русски. Один шофёр из Таджикистана признался, что живёт в Литве уже 8 месяцев, но государственного языка не знает и учиться не планирует: "У меня нет ни одного друга-литовца, который помог бы выучить язык".

Ещё один водитель "теслы" на вопрос, что он сделал бы, вступи в силу такое условие, ответил: "Тогда я просто переехал бы в Латвию. Там тарифы другие и ограничений меньше".

Опытный таксист Чесловас не понимает, как возможно обслуживать клиентов, если с ними нет возможности говорить: "По-моему, язык надо знать. Это обязательно!"

Депутат Сейма Литовской Республики Витаутас Синица поддержал идею, подчеркнув, что знание госязыка - нормальное требование для каждого желающего жить и работать в Литве: "Везде в мире есть государственный язык. Это само собой разумеется - если хочешь быть частью общества, ты должен его знать".

Однако социал-демократы призывают к осторожности. Глава комитета по культуре Кястутис Вилкаускас считает идею хорошей, но, по его мнению, такой шаг может быть слишком жёстким: "Мы должны дать людям возможность сначала научиться".

Платформы каршеринга, в частности, Bolt, возражают против таких требований. Представитель предприятия Лаймонас Якштис поясняет, что новые правила было бы трудно реализовать на практике и они бы отрицательно повлияли и на водителей, и на клиентов: "Такие условия чрезмерны, они непрактичны и создадут проблемы как поставщикам услуг, так и пользователям".

Экономисты в свою очередь предупреждают: если иностранные водители уйдут с рынка, цены на услуги могут вырасти, так как местным шофёрам пришлось бы платить больше.