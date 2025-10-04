Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

У двух стран ЕС и НАТО возник территориальный спор 0 365

В мире
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: У двух стран ЕС и НАТО возник территориальный спор
ФОТО: Unsplash

После завершения выборов в Чехии Варшава хочет возобновить диалог по так называемому "территориальному долгу". Речь идет о 368 гектарах территории, которые по соглашениям 1950-х годов остались с чешской стороны границы.

Речь идет о землях в районе общины Бяла Вода и села Бодзанув в общине Глухолазы, пишет "Европейская правда", со ссылкой польский портал Fakt.

Тогда Польша и Чехословакия скорректировали межгосударственную границу. Польша уступила 1205 гектаров в пользу Чехии и в обмен получила 837 гектаров. Остались еще 368 гектаров, которые не компенсированы Польше до сих пор.

О вопросе в последние годы периодически вспоминали и даже создали межправительственную комиссию по этому вопросу. В 2015 году Чехия утвердила перечень участков, которые можно было бы передать Польше, но дальше переговоры приостановились.

В 2021 году польский премьер Матеуш Моравецкий попытался снова поднять вопрос, но у тогдашнего премьера Чехии Андрея Бабиша – который сейчас имеет шанс выиграть выборы – не было понятной позиции по этому поводу.

Неназванные собеседники из МИД Польши раскрыли, что Варшава рассчитывает возобновить консультации на экспертном уровне. Целью будет выяснить позиции сторон относительно того, как можно решить вопрос с "территориальным долгом". Также в Варшаве хотят получить информацию от чешской стороны о причинах приостановления переговоров в 2015 году.

В период перед выборами этого решили не делать, чтобы вопрос не стал одной из тем предвыборной кампании.

Читайте нас также:
#польша #чехия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
10
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda
Изображение к статье: Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda
Несколько рейсов из закрытого аэропорта Вильнюса перенаправлены в Ригу
Изображение к статье: Несколько рейсов из закрытого аэропорта Вильнюса перенаправлены в Ригу
Изображение к статье: Приговор: дольше всех в Европе будут жить итальянцы, шведы и испанцы..А мы?
Приговор: дольше всех в Европе будут жить итальянцы, шведы и испанцы..А мы? 37
Изображение к статье: Мирный план Трампа. Израильская армия объявила о переходе к оборонительным операциям
Мирный план Трампа. Израильская армия объявила о переходе к оборонительным операциям 32
Изображение к статье: Силиня думает иначе: The Times объяснила, почему «стена дронов» не защитит Европу
Силиня думает иначе: The Times объяснила, почему «стена дронов» не защитит Европу 3 72
Изображение к статье: «Просто и жестоко»: экс-генсек НАТО призвал британцев готовиться к войне
«Просто и жестоко»: экс-генсек НАТО призвал британцев готовиться к войне 73

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ногти после гель-лака: 5 шагов к экспресс-восстановлению
Люблю!
Ногти после гель-лака: 5 шагов к экспресс-восстановлению 0
Изображение к статье: «Первые дни не мог ни есть, ни спать»: машинист поезда - о жизни после смертельной аварии
ЧП и криминал
«Первые дни не мог ни есть, ни спать»: машинист поезда - о жизни после смертельной аварии 1
Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 12
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 11
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 38
Изображение к статье: Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda
В мире
Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda 25
Изображение к статье: Ногти после гель-лака: 5 шагов к экспресс-восстановлению
Люблю!
Ногти после гель-лака: 5 шагов к экспресс-восстановлению 0
Изображение к статье: «Первые дни не мог ни есть, ни спать»: машинист поезда - о жизни после смертельной аварии
ЧП и криминал
«Первые дни не мог ни есть, ни спать»: машинист поезда - о жизни после смертельной аварии 1
Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 12

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео