В Тбилиси вновь начались массовые протесты. Митингующие штурмуют президентский дворец Орбелиани, бросают в него камни, требуют ключи от здания и запускают пиротехнику в полицейских.

На днях в Грузии проходили муниципальные выборы. Оппозиция назвала их «фарсом» и «российской спецоперацией» и отказалась от участия. Позже в столице начались протесты: митингующие назвали правительство «Грузинской мечты» утратившим легитимность и объявили о начале «мирной передачи власти». Член «Единого национального движения» Муртаз Зоделави призвал мужчин двинуться сторону парка Бараташвили.

Толпа подошла ко дворцу, участники протеста начали его штурмовать. Затем они ворвались во двор резиденции президента, в ответ полиция применила слезоточивый газ. В МВД Грузии заявили, что митинг в Тбилиси вышел за рамки закона. Известно о пострадавших и задержанных.

После объявления победы правящей партии «Грузинская мечта» в столице вспыхнули протесты. Главная претензия митингующих к партии — прекращение курса на евроинтеграцию. Сейчас основное требование протестующих — сложение полномочий действующего правительства.

Митингующие подожгли ограждения на площади Свободы, которые они соорудили из мебели для защиты от спецназа. Там сосредоточены основные силы полиции. Также люди забрасывают камнями резиденцию президента Грузии.

В ответ силовики обливают протестующих водой, возле резиденции президента применён слезоточивый газ. Грузинские правоохранители продолжают стягивать силы к местам наибольшего скопления людей. Среди митингующих появляются люди с флагами ЕС и США.