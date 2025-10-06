Бывший советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака Алексей Арестович описал свою похвалу в адрес президента России Владимира Путина фразой «квалифицированный игрок». Об этом он заявил в интервью российской журналистке Ксении Собчак, видео доступно на YouTube-канале.

«Я хвалю его как квалифицированного игрока. Я же не говорю, что он идеал, которому нужно подражать, или это предельно этичный человек, который должен быть посвящен в святые. Я говорю: это игрок, который делает ходы», — заявил Арестович.

Он также выразил похвалу российскому президенту за то, что он в хорошей форме и никогда не нарушает договоренностей. Если бы Арестович был бы «руководителем России», добавляет экс-советник, то был бы «жестче, чем Путин».

В этом же интервью Алексей Арестович объявил о готовности передать России Крым и четыре области, добавив, что сделает это по образцу ФРГ и ГДР в XX веке. Арестович отметил, что для остановки конфликта на Украине должны быть обеспечены права русскоязычного населения и церкви.