Нобелевский комитет не смог связаться с лауреатом премии Фредом Рамсделлом и уведомить его о победе. Об этом сообщает агентство AFP.

Представитель лаборатории Рамсделла Sonoma Biotherapeutics и его приятель Джеффри Блюстоун рассказал журналистам, что Нобелевский комитет не может сообщить ученому о его премии. По словам собеседника агентства, Фред Рамсделл «живет свою лучшую жизнь» и в настоящий момент находится в походе вдалеке от цивилизации.

6 октября стало известно, что Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2025 года присудили Мэри Э. Бранко, Фреду Рамсделлу и Симону Сакагути. Они получили награду за открытие фундаментального механизма, который удерживает иммунную систему от самоуничтожения. Блюстоун заметил, что с Рамсделлом в настоящий момент невозможно поговорить по телефону. «Я сам пытался с ним связаться. Думаю, он сейчас где-то в глуши Айдахо и вне сети», — заметил друг ученого.

Представители Нобелевского комитета признались, что не сразу смогли поговорить и с другим лауреатом — Мэри Э. Бранко. Она, как и Рамсделл, проживает на западном побережье США, которое находится в другом часовом поясе и отстает от Стокгольма на девять часов. Однако в конце концов Бранко смогли поздравить с присуждением награды.