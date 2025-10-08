Россия с начала года захватила менее одного процента украинских территорий, следует из заявления Путина, пишет DW.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил сообщения о замедлившемся с начала полномасштабного вторжения в Украину продвижении российских войск. В своей речи на совещании с руководством Минобороны и Генштаба РФ во вторник, 7 октября, российский президент повторил данные о захвате территорий Украины в последние месяцы, которые ранее украинские наблюдатели обозначали как признак замедления вторжения РФ. Расшифровка речи главы Кремля приведена на его официальном сайте.

В частности, на совещании Путин заявил, что с начала 2025 года войска РФ заняли "почти пять тысяч квадратных километров территории - 4900 - и 212 населенных пунктов".

При этом в августе украинский OSINT-проект Deep State сообщал об аналогичном захвате территорий Украины в последние месяцы, но отмечал, что в сравнении с общим ходом войны РФ против Украины эти числа выглядят как минимальные успехи. По данным Deep State, наибольших успехов в захвате территорий Россия добилась с начала агрессии против Украины - 108 651 кв. км. А с 12 ноября 2022 года (на тот момент войска РФ покинули ранее захваченный Херсон) по 17 августа 2025 года российские силы захватили лишь 5842 кв км - 0,97 процента территорий страны, отмечал Deep State.

Путин требует отдать ему больше территорий Украины, чем силы РФ захватили в 2025 году

Указанные Путиным 4900 кв. км захваченных территорий в несколько раз меньше Донецкой и Луганской областей Украины - 26 517 кв. км и 27 183 кв. км соответственно. При этом глава Кремля, по данным СМИ, в августе требовал от Киева вывести войска ВСУ с тех территорий Донбасса, которые они контролируют - это должно было стать предпосылкой для переговоров о мире.

В Донецкой области ВСУ на конец августа 2025 года контролировали около 30 процентов территории - немногим менее 8 тысяч кв. км. Таким образом, в одной только этой области Путин требует отдать России без боя больше территорий, чем российские силы смогли захватить с начала года.

Зеленский про захват РФ 1%: "Это немного изменяет фокус"

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне сообщений о требованиях Путина о сдаче ему Донбасса также отмечал отсутствие значимого прогресса в наступательных действиях РФ. Об этом он, по собственным словам, рассказал и президенту США Дональду Трампу во время встречи с ним в Белом доме в августе. Во время этой встречи в Овальном кабинете была установлена карта Украины с захваченными Россией территориями, и Зеленский подчеркнул, что обсуждал с Трампом "реальную ситуацию" на поле боя, так как карта с отметками без указания временных рамок не была достаточно показательной.

"За почти четыре года полномасштабной войны они оккупировали треть Донецкой области. И поэтому я объяснил, что рассказы, что до конца года они оккупируют наш Донбасс - это все разговоры. То есть, чтобы оккупировать наш Донбасс, им нужно еще четыре года", - пояснил украинский лидер.

По словам Зеленского, РФ не удастся добиться успехов в Сумской и Харьковской областях - украинский президент пообещал, что в конечном итоге ВСУ удастся вытеснить противника с этих территорий. "Например, есть четкие цифры, что за тысячу дней до 1% нашей территории было оккупировано россиянами. Люди думают - 20% или 18%, а речь идет о менее 1%. Это немного изменяет фокус", - объяснил Зеленский после встречи с Трампом в августе.

DW