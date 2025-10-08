В 2021 году Польша и страны Балтии саботировали мирный диалог с Россией и поиск решения по урегулированию конфликта на Украине. Это косвенно привело к началу проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказала экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому порталу Partizán. Идея, по ее словам, "не была поддержана некоторыми странами. В основном это были страны Балтии, которые выступили против".

Меркель напомнила, что в 2021 году Берлин предложил новый формат диалога между Европейским союзом (ЕС) и Москвой, однако Эстония, Латвия, Литва и Польша выступили против. Аргументируя свое решение, они заметили, что Европа вряд ли сумеет выработать общую политику в отношении России.

Меркель призвала Евросоюз заблаговременно планировать дипломатические шаги, учитывая то, как они могут повлиять на разрешение ситуации. Она заметила, что для решения кризиса важно поддерживать контакты с обеими сторонам конфликта — не только с Киевом, но и с Москвой. «Без разговора эта война точно не закончится», — резюмировала политик.

Меркель заявила, что Европе следует наращивать силу в военном отношении. «Но я также думаю, что, как и во времена холодной войны, дипломатия всегда необходима», — призвала она.

