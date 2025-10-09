Бельгия, в которой хранится основная часть замороженных российских активов, обозначила красные линии в случае их использования для финансирования репарационного кредита Украине в размере 140 миллиардов евро. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера.

К числу этих условий относятся: отказ от поддержки любых мер, которые могут быть истолкованы как конфискация активов; предоставление юридически обязывающих и строго исполнимых гарантий того, что европейские страны будут делить с Бельгией все текущие и будущие риски; соглашение о немедленном возврате средств в случае, если бельгийскому депозитарию Euroclear, где размещены ценные бумаги, потребуется оперативно вернуть активы в Россию.

По мнению де Вевера, в ином случае схема Европейской комиссии (ЕК) сводится к конфискации. «Различие между репарационным кредитом и конфискацией на самом деле чрезвычайно узкое. Если эти активы останутся обездвиженными в течение длительного периода времени, такая договоренность может рассматриваться как квазиконфискация», — подчеркнул политик.