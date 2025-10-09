Baltijas balss logotype
В Регистре народонаселения Эстонии можно будет указать диалект 0 104

В мире
Дата публикации: 09.10.2025
BNS
Изображение к статье: В Регистре народонаселения Эстонии можно будет указать диалект
ФОТО: dreamstime

В Регистре народонаселения будет расширено право жителей при указании эстонского языка в качестве родного дополнительно отмечать и его диалект.

Министр внутренних дел Игорь Таро, представляя новую возможность, сказал, что, будучи носителем одного из диалектов, он очень рад одобренной правительством поправке. В результате этого изменения те, для кого эстонский является родным, смогут в дальнейшем указывать в Регистре народонаселения наряду с эстонским языком и самые распространенные его диалекты, которыми они владеют.

"В поле "родной язык" скоро можно будет выбрать такие диалекты эстонского языка, как сету, выру, мульги, тартуский, сааремааский, хийумааский, мухуский, кихнуский, кодавереский, куусалуский, люганузеский и йыхвиский. Это важная часть идентичности человека, и теперь появится возможность ее зафиксировать", – сказал министр.

"Институт эстонского языка в сотрудничестве с Министерством образования и науки составил список самых распространенных диалектов, который Департамент статистики добавит в классификатор языков. Поскольку Регистр народонаселения использует эти классификаторы, мы внедрим эту возможность и в регистре", – добавил он.

Оценивать владение диалектом будет не чиновник, а сам человек, вносящий данные о своем родном языке в Регистр народонаселения.

Данное изменение не касается вопроса о внесении в Регистр народонаселения сведений о другой национальности или другом родном языке.

Вносить диалект в Регистр народонаселения можно будет после вступления поправки в силу – предположительно, уже со следующей недели. Проще всего проверить и изменить данные о своем родном языке можно в электронном Регистре народонаселения по адресу www.rahvastikuregister.ee. Там же можно просмотреть и при необходимости обновить адрес своего места жительства и другие внесенные в регистр данные.

#эстония
Редакция BB.LV
Видео