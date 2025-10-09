Всех запасов Tomahawk у США хватит для удара по 65-90 целям в России, пишут западные СМИ.

Всех имеющихся у США запасов крылатых ракет Tomahawk может хватить только для удара по 65-90 целям в России.

США располагают примерно 4000 ракетами Tomahawk, а для удара по сирийской авиабазе Шайрат в 2017 году американская сторона задействовала 59 таких боеприпасов. "Это значит, что применение всех 4000 ракет из американского арсенала по сирийскому сценарию хватит только на 65-90 целей», — говорится в публикации.

Пишут, что только в 1500-километровой зоне от границы с Украиной имеется более тысячи потенциальных военных целей, уничтожение которых потребует попадания от 30 до 60 ракет Tomahawk.