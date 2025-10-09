Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Число «необходимых» Украине Tomahawk для удара по России оценили 1 1647

В мире
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Число «необходимых» Украине Tomahawk для удара по России оценили
ФОТО: Global Look Press

Всех запасов Tomahawk у США хватит для удара по 65-90 целям в России, пишут западные СМИ.

Всех имеющихся у США запасов крылатых ракет Tomahawk может хватить только для удара по 65-90 целям в России.

США располагают примерно 4000 ракетами Tomahawk, а для удара по сирийской авиабазе Шайрат в 2017 году американская сторона задействовала 59 таких боеприпасов. "Это значит, что применение всех 4000 ракет из американского арсенала по сирийскому сценарию хватит только на 65-90 целей», — говорится в публикации.

Пишут, что только в 1500-километровой зоне от границы с Украиной имеется более тысячи потенциальных военных целей, уничтожение которых потребует попадания от 30 до 60 ракет Tomahawk.

Читайте нас также:
#сша
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

(1)
  • 9-го октября

    вы главное не начните большую войну, дайте людям пожить. глупо как-то помирать за чужие понты.

    9
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Украина и Россия вскоре сядут за стол переговоров - Трамп
Изображение к статье: Украина и Россия вскоре сядут за стол переговоров - Трамп
Экс-премьер Великобритании получает зарплаты в американских компаниях
Изображение к статье: Экс-премьер Великобритании получает зарплаты в американских компаниях
ЕС недоволен высокопоставленными таджиками, которые не арестовали Путина в Душанбе
Изображение к статье: ЕС недоволен высокопоставленными таджиками, которые не арестовали Путина в Душанбе
Посол США в НАТО: Трамп рассматривает возможность передачи Украине «Томагавков» и введения новых санкций против России
Изображение к статье: Посол США в НАТО: Трамп рассматривает возможность передачи Украине «Томагавков» и введения новых санкций против России
Изображение к статье: В мире приветствуют новость о заключении сделки между Израилем и ХАМАС
В мире приветствуют новость о заключении сделки между Израилем и ХАМАС 129
Изображение к статье: Венгерская разведка поддерживала шпионскую сеть в Брюсселе - разоблачение европейских СМИ
Венгерская разведка поддерживала шпионскую сеть в Брюсселе - разоблачение европейских СМИ 278
Изображение к статье: Разбомбленное депо в Полтаве. Иконка видео
Украине все сложней защищаться от российских налетов, признал офицер ВСУ 424
Изображение к статье: Высшее военное начальство Америки прибыло к союзникам. Иконка видео
США занялись вооружением 18-миллионного Эквадора 120

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость
Люблю!
Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость 11
Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Наша Латвия
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 85
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 250
Изображение к статье: Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма
Политика
2
Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма 2 72
Изображение к статье: Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака
Люблю!
Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака 450
Изображение к статье: Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД
Наша Латвия
Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД 924
Изображение к статье: Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость
Люблю!
Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость 11
Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Наша Латвия
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 85
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 250

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео