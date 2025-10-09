Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Украине ракет "Томагавк" и введения дополнительных санкций против России, заявил в четверг посол США в НАТО Мэттью Уитакер на Рижской конференции.

Он отметил, что Трамп "лично убежден в необходимости справедливого мира" и "по-человечески шокирован количеством жертв". Уитакер признал, что президент США видит "новую фазу" в войне, в которой Украина, возможно, вернет себе часть оккупированных территорий.

Посол США также подчеркнул, что Вашингтон тесно сотрудничает с европейскими партнерами, чтобы помочь странам отказаться от российских энергоресурсов. Он отметил, что некоторые союзники по-прежнему покупают российскую нефть через трубопроводные системы, но США работают с каждым из них, чтобы как можно скорее покончить с этой зависимостью.

Он отметил, что Трамп хочет, чтобы НАТО была не только военным, но и экономическим и политическим альянсом. Посол подчеркнул, что США и союзники усиливают давление на Россию, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Мы делаем многое из того, что не делали весной. Давление нарастает, и нам предстоит разыграть много карт", - сказал посол.

Уитакер подчеркнул, что целью является "справедливый и устойчивый мир", при котором Украина сохранит свою независимость и способность защищать себя. По его словам, президент США хочет, чтобы война закончилась, но не за счет Украины.