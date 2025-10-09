Baltijas balss logotype
Президент Тайваня надеется, что Трамп уговорит Си не нападать на остров

В мире
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Официальная должность Лая называется "Президент Китайской Республики".

Официальная должность Лая называется "Президент Китайской Республики".

В конце октября лидеры Китая и США могут встретиться на саммите лидеров АТР в Южной Корее.

Президент Тайваня Лай Циндэ (66) заявил, что если Дональд Трамп сможет убедить китайского лидера Си Цзиньпина отказаться от применения силы против Тайваня, он «безусловно заслужит Нобелевскую премию мира». Заявление прозвучало в эфире американского радиошоу, популярного среди консервативной аудитории США.

По словам Лая, Тайбэй надеется на продолжение поддержки со стороны Вашингтона, даже несмотря на то, что с момента возвращения Трампа в Белый дом новых поставок оружия острову пока не объявлено.

Глава Тайваня отметил, что если бы встретился с Трампом, то сказал ему об увеличении военной деятельности Китая не только в Тайваньском проливе, но и в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Он подчеркнул, что китайская экспансия — это угроза не только Тайваню, но и международному порядку, основанному на правилах:

«После аннексии Тайваня Китай получит мощный плацдарм для соперничества с США и подрыва мирового баланса», — отметил президент.

В конце октября Трамп и Си могут встретиться на саммите лидеров АТР в Южной Корее.

Тайвань, тем временем, усиливает собственную оборону — к 2030 году бюджет на оборону планируется довести до 5% ВВП.

«Когда Тайвань защищает себя, он защищает мир и стабильность во всём Индо-Тихоокеанском регионе», — подытожил Лай.

#тайвань
