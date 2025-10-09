Трамп на вопрос об Украине начал говорить об имидже США.

Американский президент Дональд Трамп абсурдно ответил на вопрос об урегулировании кризиса на Украине. Интервью политик дал в эфире телеканала Fox News.

Говоря о разрешение украинского вопроса, хозяин Белого дома упомянул пошлины, без которых США были бы слабее. «Я сохранил миллионы жизней благодаря тарифам», — заявил Трамп.

Его ответ был посвящен положительному влиянию пошлин на импорт на образ страны. Лидер Америки добавил, что при предыдущих администрациях страна стала бы посмешищем. Об обстановке в украинском урегулировании президент напрямую так и не сказал.