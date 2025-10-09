Российские дроны уже залетают очень глубоко в украинский тыл, а вскоре будут залетать еще дальше, сообщил старший офицер коммуникации 59 отдельной штурмовой бригады беспилотных систем "Степные хищники" им. Якова Гандзюка Тарас Мишак в эфире Киев24.

"Ситуация с вражескими дронами очень усложнилась. Россияне залетают достаточно глубоко в тыл, и осуществлять перемещение в 10-15-километровой зоне от линии фронта очень опасно", - пояснил военный.

Между тем, Украина продолжает получать комплексы Patriot, NASAMS, IRIS-T и Hawk благодаря взносам Нидерландов, Германии, Канады, Швеции, Дании, Норвегии и при поддержке балтийских стран, заявил Владимир Зеленский.

По его словам, закупки ПВО для ВСУ обеспечиваются за счет взносов балтийских стран, чьи взносы в сравнении в вышеперечисленными странами небольшие.

Зеленский подчеркнул, что заполнение международного коридора "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL) остается ключевым фактором для новых поставок, в связи с чем Киев начал переговоры относительно "второго круга" финансирования.

"Американцы ничего не заблокировали, поставки на Украину продолжаются. Второе, у нас есть поставки систем ПВО - тут и Hawk, IRIS-T, NASAMS, Patriot - системы мы получаем. Американцы разблокировали возможности закупки Patriot не только ракет, но и систем. Вопрос исключительно в деньгах", - резюмировал Зеленский.