Совместное расследование венгерского издания Direkt36, немецкого Der Spiegel, австрийского Standard и бельгийской газеты De Tijd впервые раскрывает, как правительство Орбана использовало Информационное бюро для шпионажа за институтами ЕС.

Согласно результатам расследования, проведенного немецким изданием SPIEGEL, бельгийским De Tijd и венгерской НПО Direkt36, агенты венгерской внешней разведки, похоже, годами шпионили за институтами ЕС в Брюсселе, и пытались вербовать европейских чиновников.

Еще десять лет назад, на фоне напряженных отношений правительства премьер-министра Венгрии с Еврокомиссией, венгерская секретная служба (Информационное бюро) направила своих сотрудников в постоянное представительство Евросоюза. Официально они якобы занимались финансовыми и экономическими вопросами, но на самом деле их использовали для внутреннего шпионажа в институтах ЕС. Об этом говорится в публикации по итогам совместного расследования.

Direkt36 выясняет, что некто В., "обходительный" дипломат в постоянном представительстве Венгрии в Брюсселе, пытался вербовать венгерских граждан, работающих в институтах ЕС. В. работал в Брюсселе под прикрытием, то есть официально в качестве сотрудника Министерства иностранных дел, но на самом деле он был агентом Информационного бюро.

В период с 2012 по 2018 год агенты венгерской разведки практически открыто шпионили. В 2017 году В. был разоблачен, а вместе с ним была скомпрометирована вся сеть венгерской разведки в Брюсселе, пишет газета.

Шпионы Орбана использовали агрессивную тактику, беспрецедентную для страны-члена ЕС и больше напоминающую действия российских или китайских режимов.

Агенты обращались к венгерским сотрудникам Еврокомиссии с просьбой поделиться внутренней информацией. Например, протоколами заседаний, или содержанием бесед с дипломатами, в обмен на финансовое вознаграждение. Для этого чиновники ЕС даже подписывали документы, которые делали их "тайными сотрудниками" венгерской секретной службы.

Существование сети шпионов ставит под сомнение репутацию нынешнего венгерского комиссара ЕС Оливера Вархели. По данным результатов расследования Direkt36, во время пребывания Вархели на посту представителя Венгрии в Брюсселе (2015 2019 гг.), агенты разведки в его команде, работавшие дипломатами, пытались завербовать венгерских чиновников в Еврокомиссии.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что это дело не должно остаться без ответа и, что Бельгия не потерпит шпионаж на своей территории.

Экс-министр иностранных дел Венгрии и дипломат Иштван Сент-Иваньи, отвечая на вопрос Euronews, назвал скандальным тот факт, что страна-член ЕС занималась шпионажем в институтах ЕС. В беседе с Euronews бывший венгерский дипломат не исключил, что венгерские сотрудники в Брюсселе будут восприниматься как потенциальные шпионы.

"Если агенты Орбана шпионят за чиновниками ЕС, это отражает, насколько недружелюбны отношения Венгрии с ЕС. Более десяти лет венгерский премьер-министр играет роль возмутителя спокойствия среди 27 глав государств и правительств, вбивая клин между странами-членами ЕС, и продвигая свою нелиберальную политику в качестве модели, противоречащей ценностям ЕС (...) В результате Венгрия имеет мало влиятельных позиций в ЕС. По словам внутренних источников, именно поэтому венгерским спецслужбам пришлось собирать информацию и заполнять пробелы", - пишет о деле австрийская газета Der Standard.

Венгрия - сложный партнер

В рамках ЕС Венгрия сотрудничает с разведслужбами стран сообщества. Обычно союзные государства воздерживаются от шпионажа друг за другом, напоминает австрийская газета.

Однако Венгрия считается не совсем лояльным партнером. Многие подозревают, что часть получаемой Будапештом информации попадает в Москву. Более того, вопрос здесь не только в том, кому Будапешт был более лоялен - Западу или Москве, но и в том, служил ли шпионаж венгерскому государству или правительству Орбана.

Один из источников Direkt36, венгерский чиновник Еврокомиссии, отказавшийся от вербовки, заявил, что, по его мнению, шпионаж в Брюсселе осуществляется уже не в целях продвижения венгерских интересов, а скорее для укрепления политической и экономической власти правительства Орбана и связанных с ним лиц.

венгерская разведывательная служба в Брюсселе "работала с размахом", то есть "все венгерские граждане в Еврокомиссии и, обладавшие информационным потенциалом, были объектом внимания и обработки". Об этом венгерскому СМИ сообщил источник.

В статье Direkt36 говорится, что разведслужбы стремились получить информацию, касающуюся работы СМИ. По словам источника Direkt36 в Брюсселе, венгерского дипломата очень интересовало, какие отчеты и контрмеры планирует предпринять Еврокомиссия против действий правительства Орбана в отношении независимых СМИ.

Сотрудника разведки, работающего под дипломатическим прикрытием, также интересовало, будут ли венгры в органах ЕС, занимающихся вопросами венгерских СМИ, и будут ли они критиковать правительство Орбана в своих документах. В поле зрения разведслужб попали также вопросы, связанные с фискальной политикой и налоговой системой.

В любом случае, карьера агента В не пострадала от его разоблачения. В 2024 году он, как сообщается, он опубликовал статью в журнале Венгерской военной разведки о "текущих проблемах", с которыми сталкиваются службы безопасности. Согласно отчету, В является подполковником и сотрудником Информационного бюро Венгрии - агентства, консолидирующего разведывательные данные всех венгерских разведслужб.