Россия пытается сеять хаос и оказывать психологическое давление на украинцев ударами по объектам энергетики и железнодорожной инфраструктуре Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

В последние недели Россия усилила авиаудары по энергетической инфраструктуре и железнодорожной сети Украины. Аналогичным образом Москва действовала и в предыдущие годы в преддверии зимнего сезона.

Зеленский отметил, что российские удары уже оказывают сильное давление на газовую инфраструктуру Украины и предупредил, что по мере роста этого давления Украине, возможно, придётся увеличить импорт газа.

Также Украина в последнее время активизировала удары дронами и ракетами по территории России, и Зеленский заявил, что эта кампания даёт результаты и привела к росту цен на топливо в РФ. «Мы считаем, что в результате наших ударов они потеряли до 20% поставок топлива», — сказал президент, добавив, что есть доказательства того, что Россия увеличила импорт из Китая и Беларуси.

Недавно Украина нанесла удар и по электростанции в пограничном с Украиной белгородском регионе России, вызвав перебои в подаче электроэнергии.