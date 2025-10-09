Baltijas balss logotype
Зеленский назвал причину ударов РФ по объектам энергетики 1 290

В мире
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский назвал причину ударов РФ по объектам энергетики
ФОТО: пресс-фото

Россия пытается сеять хаос и оказывать психологическое давление на украинцев ударами по объектам энергетики и железнодорожной инфраструктуре Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

В последние недели Россия усилила авиаудары по энергетической инфраструктуре и железнодорожной сети Украины. Аналогичным образом Москва действовала и в предыдущие годы в преддверии зимнего сезона.

Зеленский отметил, что российские удары уже оказывают сильное давление на газовую инфраструктуру Украины и предупредил, что по мере роста этого давления Украине, возможно, придётся увеличить импорт газа.

Также Украина в последнее время активизировала удары дронами и ракетами по территории России, и Зеленский заявил, что эта кампания даёт результаты и привела к росту цен на топливо в РФ. «Мы считаем, что в результате наших ударов они потеряли до 20% поставок топлива», — сказал президент, добавив, что есть доказательства того, что Россия увеличила импорт из Китая и Беларуси.

Недавно Украина нанесла удар и по электростанции в пограничном с Украиной белгородском регионе России, вызвав перебои в подаче электроэнергии.

#война рф и украины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    9-го октября

    Россия импортирует топливо из Китая ????? какие у него забавные приходы !!!!!!

    15
    2

Видео