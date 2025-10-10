Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

200 американских военных будут следить за режимом прекращения огня в Газе 0 69

В мире
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: 200 американских военных будут следить за режимом прекращения огня в Газе

Высокопоставленные американские чиновники сообщают, что американская военная группа из 200 человек будет развернута на Ближнем Востоке для "контроля" за соблюдением режима прекращения огня в Газе между Израилем и ХАМАС после мирного соглашения, заключенного при посредничестве президента Дональда Трампа.

"Его роль будет заключаться в надзоре, наблюдении и обеспечении отсутствия нарушений", — сообщил журналистам один из высокопоставленных чиновников.

По его словам, в состав группы будут включены военные из Египта, Катара, Турции и, возможно, ОАЭ. Другой источник утверждает, что "ввод американских войск в Газу не планируется".

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил изданию The Times of Israel, что американские войска, скорее всего, будут размещены в Египте, где они создадут совместный центр управления и объединят другие силы безопасности, которые будут работать в Газе, чтобы координировать свои действия с израильскими силами во избежание столкновений.

Читайте нас также:
#сектор газа #перемирие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Эффективность украинской ПВО составляет 74% - Сырский
Изображение к статье: x.com/CinC_AFU
США пригрозили санкциями странам, которые поддержат углеродный налог для судоходства
Изображение к статье: США пригрозили санкциями странам, которые поддержат углеродный налог для судоходства
В Польше сообщили о крупнейшей кибератаке с начала войны
Изображение к статье: В Польше сообщили о крупнейшей кибератаке с начала войны
КНДР впервые показала новую межконтинентальную ракету
Изображение к статье: КНДР впервые показала новую межконтинентальную ракету
Изображение к статье: Беларусь проверяет боеготовность армии
Беларусь проверяет боеготовность армии 139
Изображение к статье: x.com/geertwilderspvv
Лидер нидерландских правых популистов приостановил предвыборную кампанию из-за угроз 157
Изображение к статье: Австрийская столица евреев уважает. Иконка видео
Вена готова заплатить 40 000 000 евро, чтобы не унижали еврейского артиста 311
Изображение к статье: На экскурсию по Риму. Иконка видео
Власти Италии намерены запретить ношение паранджи и никабов 81

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 89
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 25
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 21
Изображение к статье: 4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак
Люблю!
4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак 102
Изображение к статье: Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может
ЧП и криминал
Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может 105
Изображение к статье: x.com/CinC_AFU
В мире
Эффективность украинской ПВО составляет 74% - Сырский 80
Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 89
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 25
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 21

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео