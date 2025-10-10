Высокопоставленные американские чиновники сообщают, что американская военная группа из 200 человек будет развернута на Ближнем Востоке для "контроля" за соблюдением режима прекращения огня в Газе между Израилем и ХАМАС после мирного соглашения, заключенного при посредничестве президента Дональда Трампа.

"Его роль будет заключаться в надзоре, наблюдении и обеспечении отсутствия нарушений", — сообщил журналистам один из высокопоставленных чиновников.

По его словам, в состав группы будут включены военные из Египта, Катара, Турции и, возможно, ОАЭ. Другой источник утверждает, что "ввод американских войск в Газу не планируется".

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил изданию The Times of Israel, что американские войска, скорее всего, будут размещены в Египте, где они создадут совместный центр управления и объединят другие силы безопасности, которые будут работать в Газе, чтобы координировать свои действия с израильскими силами во избежание столкновений.