Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп предложил исключить Испанию из НАТО: в чем причина 1 1164

В мире
Дата публикации: 10.10.2025
УНИАН
Изображение к статье: Трамп предложил исключить Испанию из НАТО: в чем причина

Президент США Дональд Трамп предложил исключить Испанию из Организации Североатлантического договора. Как пишет Bloomberg, об этом президент США заявил во время разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Честно говоря, возможно, вам стоит выгнать их из НАТО", - сказал он.

Трамп обвинил страну в недофинансировании обороны.

"Испания — нужно позвонить им и выяснить, почему они отстают… И у них тоже всё хорошо, знаете ли. Благодаря многому из того, что мы сделали, у них всё хорошо. У них нет оправданий не делать этого. Но это нормально", - сказал он.

В ответ канцелярия премьер-министра Испании Педро Санчеса опубликовала заявление, в котором подчеркнула, что "Испания является полноправным членом НАТО и привержена его принципам. Она выполняет свои обязательства так же, как и США".

Ни одна страна никогда не выходила из НАТО. И, как пишет Bloomberg, несмотря на заявления Трампа, не существует простого способа исключения. Любое важное решение должно быть одобрено всеми 32 членами, хотя страна может выйти по собственной инициативе - под давлением со стороны остальных членов альянса.

Читайте нас также:
#нато #испания #дональд трамп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
1
0
0
1
0

Оставить комментарий

(1)
  • DV
    Didzis Vatnikovs
    10-го октября

    Да испании этот альянс как-то особо и не нужен, вряд ли ей грозят какие-то военные конфликты, после утраты колоний нового света, её империалистические замашки закончились, живут себе мирно. Зачем обдирать свое и так бомжеватое население, чтоб направлять на участие в нате не понятно

    2
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Эффективность украинской ПВО составляет 74% - Сырский
Изображение к статье: x.com/CinC_AFU
США пригрозили санкциями странам, которые поддержат углеродный налог для судоходства
Изображение к статье: США пригрозили санкциями странам, которые поддержат углеродный налог для судоходства
В Польше сообщили о крупнейшей кибератаке с начала войны
Изображение к статье: В Польше сообщили о крупнейшей кибератаке с начала войны
КНДР впервые показала новую межконтинентальную ракету
Изображение к статье: КНДР впервые показала новую межконтинентальную ракету
Изображение к статье: Беларусь проверяет боеготовность армии
Беларусь проверяет боеготовность армии 139
Изображение к статье: x.com/geertwilderspvv
Лидер нидерландских правых популистов приостановил предвыборную кампанию из-за угроз 157
Изображение к статье: Австрийская столица евреев уважает. Иконка видео
Вена готова заплатить 40 000 000 евро, чтобы не унижали еврейского артиста 312
Изображение к статье: На экскурсию по Риму. Иконка видео
Власти Италии намерены запретить ношение паранджи и никабов 81

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Не просто дадут денег: министр рассказал, что США ожидают от Латвии
Политика
Не просто дадут денег: министр рассказал, что США ожидают от Латвии 1
Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 91
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 25
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 22
Изображение к статье: 4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак
Люблю!
4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак 103
Изображение к статье: Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может
ЧП и криминал
Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может 110
Изображение к статье: Не просто дадут денег: министр рассказал, что США ожидают от Латвии
Политика
Не просто дадут денег: министр рассказал, что США ожидают от Латвии 1
Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 91
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 25

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео