Президент США Дональд Трамп предложил исключить Испанию из Организации Североатлантического договора. Как пишет Bloomberg, об этом президент США заявил во время разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Честно говоря, возможно, вам стоит выгнать их из НАТО", - сказал он.

Трамп обвинил страну в недофинансировании обороны.

"Испания — нужно позвонить им и выяснить, почему они отстают… И у них тоже всё хорошо, знаете ли. Благодаря многому из того, что мы сделали, у них всё хорошо. У них нет оправданий не делать этого. Но это нормально", - сказал он.

В ответ канцелярия премьер-министра Испании Педро Санчеса опубликовала заявление, в котором подчеркнула, что "Испания является полноправным членом НАТО и привержена его принципам. Она выполняет свои обязательства так же, как и США".

Ни одна страна никогда не выходила из НАТО. И, как пишет Bloomberg, несмотря на заявления Трампа, не существует простого способа исключения. Любое важное решение должно быть одобрено всеми 32 членами, хотя страна может выйти по собственной инициативе - под давлением со стороны остальных членов альянса.