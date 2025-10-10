В Польше разрабатывают план по улучшению здоровья военнослужащих, в рамках которого будут бороться с ожирением у военных. По данным RMF24, об этом сообщил вице-премьер и министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, военные будут проходить специальные тренировки. Это будет сделано для улучшения общей физической формы солдат.

Согласно исследованию Военного медицинского института, в настоящее время одной из главных проблем в польской армии является избыточный вес. С этим борются 58% солдат в возрасте старше 50 лет. Также военные в Польше злоупотребляют вредными привычками. Свыше 46% солдат курят.

"Это уже поколение, которое сидит за телефонами, компьютерами и имеет проблемы с физической формой. Ребята не очень сильные", – рассказал в интервью инструктор по выживанию Павел Шлендак.