Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Демократия умирает во всем мире, человечество катится назад к автократиям, - The Guardian 1 346

В мире
Дата публикации: 12.10.2025
УНИАН
Изображение к статье: Демократия умирает во всем мире, человечество катится назад к автократиям, - The Guardian
ФОТО: пресс-фото

Не только в Азии и Африке, но даже в Европе и США демократия теряет позиции, уступая популистам с автократическим уклоном.

Мир переживает невиданный кризис демократии. Демократические институты в Европе и США дают сбои, а в развивающихся странах общества начинают сомневаться, что построение демократии является правильным путем. Об этом в авторской статье для The Guardian пишет обозреватель международной политики Саймон Тисдалл.

"По всей Европе, в Великобритании и США недоверие и обиды ежедневно углубляют политическую дисфункцию и социальные разногласия. Убеждение, что демократия является лучшей формой правления для современного мира, уменьшается, особенно среди молодежи. Тем временем публичное пространство становится более грубым и жестоким", - пишет он.

Тисдалл приводит пример Франции с ее перманентным политическим кризисом из-за того, что общество резко поляризовано между левыми и правыми. Однако Франция не одна такая. По всей Европе - от Британии до Чехии - набирают популярность ультраправые и популистские силы на фоне потери доверия к умеренным политикам.

"Этот уродливый порыв к крайностям является вотумом недоверия к самой демократической системе", - пишет обозреватель и добавляет, что даже в США, которые ранее считались образцом демократии, Дональд Трамп все больше напоминает диктатора, чем демократического президента.

Теряют доверие к самой идее демократии и народы за пределами богатого Запада. От Марокко до Бангладеш, от Индонезии до Кении люди устали от бедности, коррупции и отсутствия реальных альтернатив действующей власти.

"Это фундаментальный вызов, с которым сталкивается каждый: демократия не работает, или работает так плохо, что рискует быть отвергнутой", - пишет Тисдалл.

Обозреватель убежден, что сейчас в мире развернулась глобальная борьба за то, удержится ли демократия как идеология, или мир снова откатится в эру автократий. Пока что эта борьба ведется с переменным успехом: в Грузии демократия проиграла, в Молдове - удержалась.

По мнению Тисдалла "критическая потеря веры в демократические системы" объясняется тем, что демократия перестала приносить постоянный ощутимый прогресс в качестве жизни. Особенно на Западе. Вместо надежд на лучшее будущее люди сталкиваются с инфляцией, трудностями при поиске работы, растущим неравенством богатства и массовой миграцией.

Все это можно объединить в общем, глубоком и повсеместном ощущении потери, с которым живут люди в демократических странах. И именно этим, по мнению Тисдалла, объясняется подъем популистов, обещающих вернуть "старые добрые времена".

Читайте нас также:
#демократия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    12-го октября

    Старые добрые времена -это Алоизовича? Может оно и надо на начальном периоде,но без продолжения.,хотя Лайтман прогнозирует полное уничтожение.... А так и будет,если придут везде к власти правые-хана процентщикам,ворам и жуликам в разных странах ,которые почему то только одной национальности... Им бы задуматься,а они все тырят и тырят. ,,Латыши,,хреновы...И не будет жалко абсолютно,хотя должно бы быть наоборот . А они нас жалеют?!Вот тут то вся соль проблемы,но уже не нашей😈👽

    4
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Внезапно: над Азовским морем заметили летающие корабли
Изображение к статье: Кадр: Telegram-канал
Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ
Изображение к статье: Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ
Трамп объявил Израиль победителем
Изображение к статье: Трамп объявил Израиль победителем
Трамп снова заявил о победе США в обеих мировых войнах
Изображение к статье: Трамп снова заявил о победе США в обеих мировых войнах
Изображение к статье: Трамп удивился после встречи Путина с его спецпосланником
Трамп удивился после встречи Путина с его спецпосланником 1 1181
Изображение к статье: Трамп оказался в тупике из-за жёстких действий Китая
Трамп оказался в тупике из-за жёстких действий Китая 598
Изображение к статье: В Брюсселе - выставка, посвящённая советской воровской культуре и языку татуировок
В Брюсселе - выставка, посвящённая советской воровской культуре и языку татуировок 461
Изображение к статье: «План Трампа из 20 пунктов» для Газы - что дальше?
«План Трампа из 20 пунктов» для Газы - что дальше? 71

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр: Telegram-канал
В мире
Внезапно: над Азовским морем заметили летающие корабли 7
Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
ЧП и криминал
На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором 39
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 4
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 20
Изображение к статье: Найден природный способ остановить порчу продуктов
Дом и сад
Найден природный способ остановить порчу продуктов 76
Изображение к статье: Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ
В мире
Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ 120
Изображение к статье: Кадр: Telegram-канал
В мире
Внезапно: над Азовским морем заметили летающие корабли 7
Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
ЧП и криминал
На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором 39
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 4

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео