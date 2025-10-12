Baltijas balss logotype
Израиль ожидает освобождения последних заложников ХАМАС в ближайшие часы 0 145

В мире
Дата публикации: 12.10.2025
Euronews
Изображение к статье: Израиль ожидает освобождения последних заложников ХАМАС в ближайшие часы

Последние заложники ХАМАС должны быть освобождены из Газы в ближайшие часы - их перевезут через границу в Израиль и доставят на военную базу Реим.

Израиль ожидает, что все живые заложники будут переданы ХАМАСом Красному Кресту рано утром в понедельник, заявила в воскресенье пресс-секретарь израильского правительства Шош Бедросян.

Она сообщила, что после освобождения заложники будут перевезены через границу в Израиль и доставлены на военную базу Реим.

Гробы с останками погибших заложников будут украшены израильскими флагами, после чего будут доставлены в судебно-медицинскую лабораторию для идентификации.

В заявлении, сделанном в воскресенье, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что его страна "готова к немедленному приему всех заложников".

ХАМАС начинает подготовку к освобождению заложников

По сообщениям израильских СМИ, ХАМАС начал перевозить заложников в пункты сбора в преддверии их освобождения.

Ранее появилась информация о том, что освобождение может быть осуществлено уже в воскресенье, после того как вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в программе "Встреча с прессой" на канале NBC: "Это действительно должно произойти в любой момент".

Вэнс добавил, что американские военные не планируют размещать свои войска ни в Израиле, ни в Газе.

Его заявление об освобождении заложников перекликается с сообщениями американских СМИ о том, что ХАМАС сообщил посредникам, что готов освободить около 20 живых заложников и не ждать ранее оговоренной даты.

Освобождение было запланировано на понедельник и должно было совпасть с визитом президента США Дональда Трампа в Израиль, а затем в Египет на саммит мировых лидеров и гарантов мирного соглашения по Газе.

Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите мировых лидеров в Египте, посвященном окончанию войны в Газе

Трамп может посетить больницу в понедельник

По данным израильских СМИ, в ходе своего визита американский президент, если позволят обстоятельства, сделает короткую остановку в одной из больниц, где навестит освобожденных пленников.

Короткая поездка Трампа в Израиль в понедельник будет включать в себя встречу в аэропорту с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом, выступление в Кнессете и встречу с семьями заложников.

Перемирие, достигнутое при посредничестве Трампа и ключевых арабских переговорщиков, началось в пятницу и стало ключевым шагом к прекращению двухлетней кровопролитной войны, которая была спровоцирована нападением ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, когда около 1200 человек были убиты и 251 похищен.

Читайте нас также:
#хамас #заложники #Израиль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

