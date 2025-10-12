"Позиция Китая последовательна, - говорится в заявлении министерства коммерции КНР. - Мы не хотим тарифной войны, но и не боимся ее".

Китай дал понять, что не отступит перед угрозой введения дополнительных 100-процентных пошлин на свои товары со стороны Дональда Трампа, призвав США разрешить разногласия путем переговоров, а не угроз.

Ответ последовал через два дня после того, как Трамп пригрозил увеличить пошлины на импорт из Китая к 1 ноября в ответ на новые китайские ограничения на экспорт редкоземельных металлов - ключевого ингредиента для многих потребительских и военных товаров.

"Часто прибегать к угрозе высоких тарифов - не лучший способ наладить отношения с Китаем", - говорится в сообщении министерства коммерции Китая, которое было представлено в виде серии ответов неназванного представителя на вопросы неназванных СМИ.

"Если американская сторона будет упорно настаивать на своей практике, Китай непременно примет соответствующие меры для защиты своих законных прав и интересов", - отмечается в сообщении.

Новый обмен острыми выпадами грозит сорвать возможную встречу между Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином и положить конец перемирию в тарифной войне, в ходе которой новые пошлины с обеих сторон в апреле на некоторое время превысили 100%.

В этом году Трамп ввел новые тарифы на импорт многих торговых партнеров США, пытаясь добиться уступок в обмен на их снижение. Китай стал одной из немногих стран, которая не отступила, опираясь на свое экономическое влияние.

Сейчас стороны обвиняют друг друга в нарушении духа перемирия, вводя новые ограничения на торговлю.

Трамп заявил, что Китай "становится очень враждебным" и что он держит мир в плену, ограничивая доступ к редкоземельным металлам и магнитам.

Согласно новым правилам Китая, иностранные компании должны получать специальное разрешение на экспорт товаров, содержащих даже небольшие следы редкоземельных элементов. Эти важнейшие минералы необходимы для производства широкого спектра продукции - от реактивных двигателей, радарных систем и электромобилей до бытовой электроники, включая ноутбуки и телефоны.

На Китай приходится почти 70% мировой добычи редкоземельных элементов, и он контролирует около 90% их мировой переработки. Доступ к этим материалам является ключевым пунктом разногласий в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином.

В сообщении министерства коммерции Китая говорится, что в последние недели США ввели ряд новых ограничений, в том числе расширили число китайских компаний, подпадающих под американский экспортный контроль.

В нем также говорится, что США игнорируют озабоченность Китая, продолжая вводить новые портовые сборы с китайских судов, которые вступают в силу во вторник. В пятницу Китай объявил, что в ответ введет портовые сборы с американских судов.