За несколько часов до объявления имени лауреата Нобелевской премии мира был зафиксирован всплеск ставок на Марию Корину Мачадо из Венесуэлы, которую до этого никто не называл среди претендентов.

Нобелевский комитет расследует вероятный шпионаж со стороны неизвестных, которые, узнав заранее имя лауреата Нобелевской премии мира, могли заработать на ставках, сообщил глава Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен изданию Aftenposten в субботу, 11 октября.

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2025 год стала венесуэльский политик Мария Корина Мачадо. Еще накануне объявления об этом решении, ее не было в списках фаворитов или даже претендентов на премию.

Подозрительный рост ставок на лауреата Нобелевской премии

Однако в ночь перед объявлением решения комитета на букмекерском сайте Polymarket резко выросли ставки на нее. Как пишет Aftenposten, всего за два часа до анонса на платформе, позволяющей делать ставки на исход реальных событий, вероятность победы Мачадо увеличилась с 3,75% до 72,8%. Одновременно на нее было сделано сразу несколько крупных ставок, одна из которых составила 67 тысяч долларов.

По словам Харпвикена, с учетом таких подозрительных ставок, наиболее вероятным выглядит сценарий "цифровой утечки". Глава института не стал раскрывать подробности расследования и не назвал число людей, которые заранее знали имя лауреата премии. По данным норвежских СМИ, знать о победителе заранее должны были только пять человек.