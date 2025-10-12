Baltijas balss logotype
Россияне продвинулись на Днепропетровщине: в ISW рассказали детали

В мире
Дата публикации: 12.10.2025
УНИАН
Изображение к статье: Россияне продвинулись на Днепропетровщине: в ISW рассказали детали

В Днепропетровской области на Алексеевском направлении российские военные имели успех и смогли продвинуться.

Об этом говорится свежем отчете Института по изучению войны (ISW). В частности, аналитики отметили, что на геолокационных видеозаписях видно, как россияне продвинулись в юго-восточной части села Степное и к востоку от населенного пункта Алексеевка.

В ISW добавили, что по данным российских военкоров, ВСУ контратаковали россиян под Алексеевкой.

Кроме того, как отметили аналитики, россияне продвинулись в направлении Покровска. Аналитики добавили, что российские войска атаковали вблизи самого Покровска.

Также отмечается, что враг активно атакует в районе Доброполья.

Ситуация на Днепропетровщине

Недавно военный обозреватель Денис Попович отмечал, что ситуация на стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей "тревожная". Он подчеркивал, что там было отмечено продвижение российской армии с небольшим количеством штурмов.

Кроме того, командир 3 батальона бригады им. гетмана Богдана Хмельницкого Олег Глушко с позывным "Аллигатор" сообщал, что в Днепропетровской области за последние несколько дней очень возросла интенсивность боев. "Аллигатор" объяснил, что россияне усилили свое давление за счет переброски части своих войск с Добропольского и Покровского направлений.

Кроме того, проект DeepState сообщал, что оккупанты, используя туман, зашли в Алексеевку на Днепропетровщине, которая находится севернее Вербового.

#война на украине
