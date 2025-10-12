Все большее число туристов отказывается от "путешествий для галочки" и предпочитают посещению чрезмерно популярных достопримечательностей прогулки по кладбищам.

Кладбища могут стать новым туристическим трендом, распространяющимся по Европе, так как путешественники стремятся таким образом "оживить" свои обычные маршруты, состоящие из давно изведанных музеев и знаменитых кофеен из TikTok.

Возможно, это звучит мрачно и немного жутковато, но для тафофилов - тех, кто интересуется кладбищами и эпитафиями, - блуждание по надгробиям дает уникальное представление о культуре и истории страны.

Даже эксперты по путешествиям признают растущую популярность кладбищенского туризма, утверждая, что он дает редкий шанс "восстать против путешествий для галочки", поскольку сегодня от избыточного туризма страдает большая часть континента.

Кладбищенский туризм: в чем привлекательность?

"Кладбища - это не страшные или жуткие места", - говорит Джоно Намара, кинорежиссер и самопровозглашенный тафофил, посетивший сотни захоронений по всей Европе.

Выросший с увлечением всем историческим и готическим, Намара превратил свою нездоровую любовь в сериал для социальных сетей, документирующих, как мертвые продолжают формировать живых через "памятники и тайны", которые они оставляют после себя.

Среди его любимых мест - лондонская "Великолепная семерка", где похоронены такие известные личности, как Карл Маркс, Эммелин Панкхерст и сэр Генри Тейт, Père Lachaise в Париже, где покоятся Оскар Уайльд, Джим Моррисон и Эдит Пиаф, и Laeken в Брюсселе.

"Следующее в моем списке - Центральное кладбище в Вене, где нашли вечный покой композиторы и поэты", - рассказал Намара в интервью Euronews Travel.

Описывая кладбища как "музеи под открытым небом", которые сформированы искусством, архитектурой и верой, Намара считает, что такие достопримечательности представляют собой идеальное сочетание культуры, тишины и любопытства.

Отдохнуть от толпы и "клише"

На фоне рекордных размеров туристических потоков, отмеченных в европейких странах, таких как Испания и Греция, буклеты с тафофильскими направлениями пока можно встретить нечасто.

Но в этом и заключается одна из главных причин того, почему кладбищенский туризм оживает - он может рассказать историю города без излишней суеты и клише.

"Кладбища обычно находятся в настоящих кварталах, вдали от автобусных экскурсий и сувенирных магазинов, - добавляет Намара. - В их поисках вы пробираетесь сквозь повседневную ткань места. Вы видите, как культура помнит своих мертвых, и тем самым понимаете, как она живет".

Лучшие кладбища, которые стоит посетить в Европе

Профессор Дэн О'Брайен также является энтузиастом кладбищ и работает историком смерти в Университете Бата в Великобритании.

В мир захоронений его привела любовь к пешим прогулкам и интерес к истории, и О'Брайен начал исследовать места захоронений в перерывах между рабочими встречами.

Теперь, по его словам, поиск новых кладбищ стал "довольно увлекательным занятием", а особую страсть он развил к поиску memento mori на надгробиях (изображений черепов и костей, символизирующих неизбежность смерти).

Среди его любимых достопримечательностей - кирхи Greyfriars Kirkyard в Эдинбурге и Tower Hamlets в Лондоне, а также Key Hill и Warstone Lane в Бирмингеме.

Авторитетный британский тафофил отмечает, что многие из этих мест упокоения находятся рядом с самыми популярными европейскими достопримечательностями, но при этом позволяют побыть в тишине и спокойствии вдали от толпы.

"Я бы также особо отметил кладбище Сан-Микеле в Венеции, действующее кладбище на острове - это тихое, спокойное место рядом с оживленными туристическими районами, идеальное для прогулки или отдыха", - добавляет он.

"Крошечное кладбище домашних животных в Парадных садах Бата - тоже очень приятное место, спрятанное в самом центре города!"

Следующим в его списке будут исторические кладбища в окрестностях Нового Орлеана, особенно St Louis No.1, которое является самым старым в этом районе.

Восстание против путешествий для галочки

Многие туристы все еще чувствуют себя неловко при мысли о посещении кладбища, но те, кто достаточно смел, чтобы попробовать, могут наткнуться на вновь обретенный интерес.

Кэтрин Уоррилоу, эксперт по стратегии туристических брендов в компании The Plot, говорит, что сейчас все больше людей отправляются в "путешествия самопознания", и многие хотят заново познакомиться с историями людей.

"Интерес к посещению кладбищ растет, и я думаю, что это действительно положительная связь с родословной и региональной историей", - добавляет она.

"Многие люди, покоящиеся на наших кладбищах, в значительной степени сформировали местную культуру и историю - и это неожиданно красивые места".

Эксперт утверждает, что представители поколения Z начинают "восставать против путешествий для галочки" и посещать места, которые позволяют им по-настоящему остановиться и поразмышлять. И это касается не только кладбищ.

"По мере того как мы осознаем необходимость взять на себя ответственность за борьбу с чрезмерным туризмом, путешественники активно ищут небольшие, менее известные места для остановки - такие как часовни, древние захоронения и исторические руины, а также места, связанные с фольклором, мифами и легендами", - говорит Уоррилоу.