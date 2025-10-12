В Теннесси число погибших в результате взрыва на военном предприятии составило 16 человек.

По словам шерифа округа Хамфрис Криса Дэвиса, ранее считалось, что погибли и пропали без вести 18 человек, однако двое людей, чьи транспортные средства и личные вещи были на месте происшествия, на самом деле в этот момент находились в другом месте.

Власти уже уведомили семьи погибших. Причина взрыва по-прежнему остается неизвестной. Расследование проводят ФБР и Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США.

Наличие взрывчатых веществ и других боеприпасов на территории предприятия осложнило осмотр места происшествия.

Напомним, взрыв прогремел накануне, 11 октября, на заводе компании Accurate Energetic Systems, производящей продукцию военного назначения и средства для подрыва. Были разрушены дома за много миль от места происшествия.