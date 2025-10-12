Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В США пересчитали число погибших в результате взрыва на военном заводе 0 682

В мире
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В США пересчитали число погибших в результате взрыва на военном заводе
ФОТО: Unsplash

В Теннесси число погибших в результате взрыва на военном предприятии составило 16 человек.

По словам шерифа округа Хамфрис Криса Дэвиса, ранее считалось, что погибли и пропали без вести 18 человек, однако двое людей, чьи транспортные средства и личные вещи были на месте происшествия, на самом деле в этот момент находились в другом месте.

Власти уже уведомили семьи погибших. Причина взрыва по-прежнему остается неизвестной. Расследование проводят ФБР и Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США.

Наличие взрывчатых веществ и других боеприпасов на территории предприятия осложнило осмотр места происшествия.

Напомним, взрыв прогремел накануне, 11 октября, на заводе компании Accurate Energetic Systems, производящей продукцию военного назначения и средства для подрыва. Были разрушены дома за много миль от места происшествия.

Читайте нас также:
#сша #взрыв
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Внезапно: над Азовским морем заметили летающие корабли
Изображение к статье: Кадр: Telegram-канал
Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ
Изображение к статье: Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ
Трамп объявил Израиль победителем
Изображение к статье: Трамп объявил Израиль победителем
Трамп снова заявил о победе США в обеих мировых войнах
Изображение к статье: Трамп снова заявил о победе США в обеих мировых войнах
Изображение к статье: Трамп удивился после встречи Путина с его спецпосланником
Трамп удивился после встречи Путина с его спецпосланником 1 1194
Изображение к статье: Трамп оказался в тупике из-за жёстких действий Китая
Трамп оказался в тупике из-за жёстких действий Китая 598
Изображение к статье: В Брюсселе - выставка, посвящённая советской воровской культуре и языку татуировок
В Брюсселе - выставка, посвящённая советской воровской культуре и языку татуировок 464
Изображение к статье: «План Трампа из 20 пунктов» для Газы - что дальше?
«План Трампа из 20 пунктов» для Газы - что дальше? 71

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр: Telegram-канал
В мире
Внезапно: над Азовским морем заметили летающие корабли 19
Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
ЧП и криминал
1
На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором 1 45
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 5
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 20
Изображение к статье: Найден природный способ остановить порчу продуктов
Дом и сад
Найден природный способ остановить порчу продуктов 77
Изображение к статье: Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ
В мире
Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ 122
Изображение к статье: Кадр: Telegram-канал
В мире
Внезапно: над Азовским морем заметили летающие корабли 19
Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
ЧП и криминал
1
На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором 1 45
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 5

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео