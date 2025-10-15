Пакт о миграции и предоставлении убежища, принятый Европейским союзом в мае 2024 года, вызывает много споров, особенно по вопросу обязательной солидарности. Один из ключевых вопросов: какие страны смогут избежать части своих обязательств?

Положения пакта предусматривают механизм, обеспечивающий ежегодное переселение не менее 30 000 мигрантов. Страны, которые решат не принимать и не рассматривать заявления о предоставлении убежища, будут обязаны выплатить сбор в размере 20 000 евро за каждое нерассмотренное заявление или принять другие меры солидарности.

У стран-участниц есть три варианта выполнения своих обязательств: переселение мигрантов, финансовые взносы или оперативная поддержка (например, оборудование, персонал, логистика).

В то же время пакт предусматривает, что страны, испытывающие особое миграционное давление - например, из-за большого притока беженцев, - могут быть частично или полностью освобождены от своих обязательств по солидарности.

Польша как пример для подражания

В центре внимания - Польша. Как сообщает RMF FM и другие польские СМИ, Польша может быть освобождена от обязанности переселять мигрантов и от части финансовых обязательств по пакту, а также получить оперативные льготы.

На пресс-конференции в RFK Racibórz во вторник премьер-министр Дональд Туск отреагировал на эти сообщения:

"Я уже давно знаю, что Польша не будет включена в программу переселения и никто не будет присылать нам мигрантов". - подчеркнул Туск.

Премьер-министр добавил: "Пока я отвечаю за управление Польшей, независимо от того, как будут выглядеть дальнейшие этапы миграционного пакта, Польша не принимает и не будет принимать никаких мигрантов в механизм переселения. Ни одного мигранта. И с нашей точки зрения эта тема закрыта".

Министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский также прокомментировал эти сообщения: "Польша будет исключена из механизмов переселения мигрантов в течение многих лет". - заявил министр во вторник в Люксембурге во время заседания Совета Европейского союза по юстиции и внутренним делам.

Бывший министр внутренних дел и администрации в правительстве Матеуша Моравецкого, а ныне депутат Европарламента от PiS Мариуш Каминьский затронул этот вопрос в своем профиле на сайте социальной сети X. Как он отметил, по его мнению, о системном исключении Польши из миграционного пакта "не может быть и речи":

"Вопрос о миграционном пакте в настоящее время является предметом ожесточенных трений в Европейском союзе. Никаких решений не принято, вопрос о системном исключении Польши не стоит". - подчеркнул Каминьский.

Адам Слапка, пресс-секретарь правительства, во вторник напомнил TVP Info, что положения так называемого миграционного пакта были разработаны еще во время пребывания Матеуша Моравецкого в правительстве. По его словам, "на самом деле это миграционный пакт, названный в честь Матеуша Моравецкого". Он также сообщил, что Польша будет освобождена от переселения мигрантов навсегда, а не только на один год.

Однако официальной позиции Еврокомиссии до сих пор нет.

Польша утверждает, что с начала вторжения России в Украину она приняла миллионы беженцев, что ставит ее в уникальную ситуацию и заслуживает статуса страны, "находящейся под миграционным давлением".

Можно ли полностью освободить страну от обязательств по миграционному пакту? Европейская комиссия подчеркивает, что законодательство ЕС не предусматривает полного освобождения страны от обязательств по пакту.

Скорее, оно подразумевает возможность смягчения обязательств, например, меньшее количество переселяемых мигрантов, меньшие финансовые или операционные обязательства, если государство-член считается "испытывающим миграционное давление".

Критерии, которые ЕС будет использовать для признания такого статуса страны, четко не представлены. Количество беженцев, временная защита, ситуация на границах - все это элементы, которые могут быть приняты во внимание.

Если решение о каком-либо виде исключения будет официально принято, это может означать, что стране не придется принимать мигрантов, или ей придется принимать меньшее количество людей. Она может быть освобождена от финансовых штрафов или сборов, связанных с несоблюдением обязательства по переселению, или иметь сниженную ставку. Она также может быть освобождена от обязанности предоставлять оборудование, персонал или участвовать в оперативной деятельности.

Теоретически она может быть освобождена и от некоторых процедурных требований, таких как обязательства по проверке. Это менее вероятно, поскольку процедурные вопросы более жестко регулируются законом.

Существует риск, что подобные решения могут быть восприняты как прецедент, а это значит, что другие страны будут ожидать аналогичных уступок. Это может привести к переговорам, протестам или судебным спорам, если ЕК или другие страны по-разному интерпретируют решение.

Кто еще, кроме Польши, может подать заявку на исключение?

До сих пор в контексте возможного исключения чаще всего упоминались страны, которые особенно страдают от миграции, такие как Греция, Испания и Италия.

Есть также страны, принимающие большое количество военных беженцев - пример Польши и Украины показывает, что такой критерий может быть решающим.

Однако на данный момент не существует официально подтвержденного списка стран, которые могут быть официально исключены.

Сомнения, споры и что дальше?

15 октября Европейская комиссия должна была представить список стран, находящихся под так называемым миграционным давлением, и определить пул солидарности на следующий год (переселение, плата за непринятие мигрантов или оперативная поддержка).

Однако, по неофициальным данным СМИ, ЕК не будет рассматривать доклад по миграционному пакту на этой неделе.

Комиссар ЕС по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер должен был представить в среду (15 октября) доклад о миграционной ситуации в отдельных странах ЕС и вытекающих из нее обязательствах солидарности.

Отвечая на пресс-конференции после встречи министров во вторник в Люксембурге на вопрос о том, может ли растущая оппозиция со стороны стран-членов заблокировать начало реализации плана, Бруннер подчеркнул, что не имеет особого значения, представит ли Еврокомиссия документ на несколько дней раньше или позже.

Как сообщает RMF FM, пресс-секретарь ЕК Маркус Ламмерт заявил, что "сообщит, когда будет назначена новая дата публикации".

Эта задержка вызывает вопросы о судьбе Польши в контексте механизма "миграционной солидарности" ЕС, особенно о шансах быть освобожденной от переселения мигрантов или финансовых обязательств.

На сегодняшний день нет официально подтвержденных списков стран, которые будут освобождены от обязательств солидарности. Чаще всего упоминается Польша, которая может получить статус "страны, испытывающей миграционное давление".