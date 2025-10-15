Baltijas balss logotype
Депутата Бундестага подозревают в намерении передать Путину классифицированную информацию 0 246

В мире
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Оппозиционный политик попал под раздачу.

Оппозиционный политик попал под раздачу.

Ранее герр Фронмайер уже ездил в Донецк.

Зампред фракции ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в бундестаге Маркус Фронмайер анонсировал поездку в Россию. Его намерения вызвали жесткую критику в правительственной коалиции.

Критики его поездки видят в ней возможность оттока конфиденциальной информации и серьезную угрозу безопасности Германии. "АдГ всегда представляла опасность для национальной безопасности, потому что большая часть ее членов действовала в интересах врагов нашей демократии, особенно Владимира Путина", - заявил председатель комитета по контролю за спецслужбами в бундестаге Марк Хенрихман.

Эксперт по внешней политике ХДС Родерих Кизеветтер призвал руководство АдГ "предотвратить поездку, потому что она противоречит интересам Германии и потому что в результате нее следует ожидать утечки информации". По его словам, учитывая то, что АдГ регулярно выступает в качестве "рупора и протянутой руки Кремля", России даже не придется прилагать особых усилий для шпионажа в такой поездке.

Кизеветтер также предостерег от целенаправленного влияния Москвы на европейские демократии. По его словам, Россия намеренно использует дружественные ей партии, такие как АдГ, для дезинформации, усиления своего влияния и раскола Европы. Внутриполитический эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Себастьян Фидлер считает, что Фронмайер поддерживает постоянные контакты с Россией и "является частью широкомасштабной операции влияния России". Тот факт, что теперь он публично объявил о своих планах на поездку, является «не оплошностью, а частью этого влияния". По мнению политика, это направлено на то, чтобы расширить гибридную войну России против Европы. Для политика от СДПГ, АдГ - это "партия предателей отечества", представляющая угрозу свободному обществу. Фидлер считает, что демократия в Германии находится "в серьезной опасности".

34-летний Маркус Фронмайер, который родился в Румынии, но вырос и получил образование близ Штутгарта, считается близким доверенным лицом сопредседательницы "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель. Он также глава регионального отделения АдГ в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

В начале политической карьеры, с 2015 по 2018 год, Фронмайер был главой федерального руководства молодежной организации АдГ "Молодая альтернатива". Позднее Федеральное ведомство по защите конституции признало ее правоэкстремистской.

До полномасштабного российского вторжения в Украину было известно о контактах Фронмайера с Россией, его поездках в аннексированный Крым и в самопровозглашенные пророссийскими сепаратистами "республики" на востоке Украины. В частности, в мае 2015 года он принимал участие в конференции в Донецке. Журнал Der Spiegel в 2019 году назвал Фронмайера "куклой Путина".

Политик объяснил свое намерение поехать в Россию тем, что важно "сохранить каналы для переговоров". "Я считаю, что важно поддерживать каналы общения, потому что после этого конфликта наступит новое время", - сказал Фронмайер , в эфире немецкого телеканала n-tv. Он добавил, что "наши американские и другие партнеры уже готовятся к этому".

#Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
