Правительство Франции публикует тревожную статистику. Ежегодно 13 миллионов французов сталкиваются с психическими расстройствами, 3 миллиона — живут с тяжелыми формами заболеваний. Особенное беспокойство вызывает статистика проблем среди молодежи: более 10 % несовершеннолетних страдают психическими расстройствами, сообщает Santé publique France.. Более половины населения (53%) испытывали психологические страдания за последний год. При этом для 70% французов тема остается табуированной.

В 2023 году во Франции зафиксировано 8 868 самоубийств (13,6 на 100 тысяч жителей). Особая тревога — ситуация среди молодых женщин: смертность среди женщин до 25 лет удвоилась с 2015 по 2022 год.

Сообщается также, что эта трагическая статистика имеет и экономическое прочтение: лечение и медицинская помощь обходится в 23 миллиарда евро ежегодно, а общие экономические и социальные издержки оцениваются в 107 миллиардов евро.

Франция долго считалась «чемпионом мира» по психотропным препаратам, но данные ОЭСР опровергают этот стереотип. По антидепрессантам французы в нижней части списка: 61 доза в день на тысячу жителей против среднего показателя 76 доз по ОЭСР. Лидеры — Исландия (165 доз), Португалия (154) и Великобритания (136).

Тем не менее, реальность такова: 4,4 миллиона французов принимают антидепрессанты, 4,2 миллиона — анксиолитики. Цифры отражают масштаб потребности в помощи.

Психиатр Жан-Виктор Блан, автор книги «Pop & Psy» и организатор одноимённого фестиваля, подчеркнул:

«Поп-культура может изменить представления о психическом здоровье».

Он напомнил, что когда Леди Гага открыто говорит о посттравматическом стрессе и пережитом сексуальном насилии, это «даёт надежду людям, столкнувшимся с подобным, и помогает разрушать стереотипы».

По словам Блана, во Франции подобную роль играют художник Гаруст, певица Луан и музыкант Стромае. Хотя, отмечает он, французы пока более сдержанны, чем американцы, «освобождение речи уже началось»

Конкретные программы также запускаются в разных сферах. Например, французские спортивные организации представили план психологической поддержки для спортсменов высокого уровня: среди них каждый пятый испытывает психологическое недомогание, у 17% — риск депрессии, у 24% — тревожные расстройства.