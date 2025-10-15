Baltijas balss logotype
Франция тихо сходит с ума: в помощи нуждается 13 000 000 человек

В мире
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Страна долго считалась «чемпионом мира» по выписываемым психотропным препаратам.

Страна долго считалась «чемпионом мира» по выписываемым психотропным препаратам.

Общиен издержки для страны превышают 100 миллионов евро.

Правительство Франции публикует тревожную статистику. Ежегодно 13 миллионов французов сталкиваются с психическими расстройствами, 3 миллиона — живут с тяжелыми формами заболеваний. Особенное беспокойство вызывает статистика проблем среди молодежи: более 10 % несовершеннолетних страдают психическими расстройствами, сообщает Santé publique France.. Более половины населения (53%) испытывали психологические страдания за последний год. При этом для 70% французов тема остается табуированной.

В 2023 году во Франции зафиксировано 8 868 самоубийств (13,6 на 100 тысяч жителей). Особая тревога — ситуация среди молодых женщин: смертность среди женщин до 25 лет удвоилась с 2015 по 2022 год.

Сообщается также, что эта трагическая статистика имеет и экономическое прочтение: лечение и медицинская помощь обходится в 23 миллиарда евро ежегодно, а общие экономические и социальные издержки оцениваются в 107 миллиардов евро.

Франция долго считалась «чемпионом мира» по психотропным препаратам, но данные ОЭСР опровергают этот стереотип. По антидепрессантам французы в нижней части списка: 61 доза в день на тысячу жителей против среднего показателя 76 доз по ОЭСР. Лидеры — Исландия (165 доз), Португалия (154) и Великобритания (136).

Тем не менее, реальность такова: 4,4 миллиона французов принимают антидепрессанты, 4,2 миллиона — анксиолитики. Цифры отражают масштаб потребности в помощи.

Психиатр Жан-Виктор Блан, автор книги «Pop & Psy» и организатор одноимённого фестиваля, подчеркнул:

«Поп-культура может изменить представления о психическом здоровье».

Он напомнил, что когда Леди Гага открыто говорит о посттравматическом стрессе и пережитом сексуальном насилии, это «даёт надежду людям, столкнувшимся с подобным, и помогает разрушать стереотипы».

По словам Блана, во Франции подобную роль играют художник Гаруст, певица Луан и музыкант Стромае. Хотя, отмечает он, французы пока более сдержанны, чем американцы, «освобождение речи уже началось»

Конкретные программы также запускаются в разных сферах. Например, французские спортивные организации представили план психологической поддержки для спортсменов высокого уровня: среди них каждый пятый испытывает психологическое недомогание, у 17% — риск депрессии, у 24% — тревожные расстройства.

#франция
(1)
  • Е
    Ехидный
    15-го октября

    Макрон этот список возглавляет ???

    3
    2

Видео