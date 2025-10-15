Токио и Берлин, будучи единомышленниками и союзниками, разделяют основные ценности, заявил Йоханн Вадефуль. Обе страны находятся на западном и восточном флангах формирующегося блока в составе КНР и РФ, пишет DW.

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) обвинил Китай в подрыве международного правопорядка. Глава внешнеполитического ведомства Германии выступил во вторник, 14 октября, в Японско-германском центре в Берлине.

"Китай и Россия пытаются переписать международный порядок, основанный на международном праве", - процитировало министра агентство dpa. По оценкам Вадефуля, Пекин ведет все более агрессивную политику по отношению к соседям и поддерживает Москву.

Китайские власти распространяют в мире нарратив, согласно которому они защищают многосторонний подход и многосторонние институты. Но на деле Пекин игнорирует морское право в Южно-Китайском море и поддерживает российскую агрессию против Украины, в том числе для оправдания собственных гегемонистских устремлений, считает глава МИД ФРГ.

Вадефуль: Пекин поддерживает работу российской военной машины

В то же время Токио и Берлин, будучи единомышленниками и союзниками, разделяют основные ценности и цели, добавил Йоханн Вадефуль. Они находятся на западном и восточном флангах формирующегося блока.

Существенный рост китайского присутствия в водах вокруг Японии, а также напряженность в Тайваньском проливе "не только представляют угрозу для безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, но и подрывают весь международный порядок, основанный на правилах", констатировал германский министр. "Пекин поддерживает работу российской военной машины", - указал он.

В свою очередь агрессия России против Украины отражается не только на европейском порядке, основанном на мире, но и на индо-тихоокеанской архитектуре безопасности, отметил глава МИД.

США размещали в Японии ракетные пусковые установки Typhon

Ранее стало известно, что в ходе совместных военных учений США тестировали в Японии новые ракетные пусковые установки Typhon.

Ракетные комплексы, выпускаемые компанией Lockheed Martin, впервые были размещены на японской территории, подтвердили Силы самообороны Японии. Однако запуски ракет с этих пусковых установок не производились. Но даже в неактивном режиме пусковые установки Typhon вызывали серьезное беспокойство в Пекине.

Япония также планирует к 2027 году приобрести несколько американских крылатых ракет Tomahawk, заявленная стоимость которых - от полумиллиона до двух миллионов долларов.

DW