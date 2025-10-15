После отмены в августе запрета на выезд для украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет количество просьб об убежище в Германии от этой группы выросло со 100 до примерно 1000 в неделю, сообщили в МВД ФРГ.

В последние недели число молодых людей из Украины, ищущих убежища в Германии, значительно возросло. Отмена в конце августа запрета на выезд для украинцев в возрасте от 18 до 22 лет привела к увеличению числа прошений об убежище от данной возрастной группы "с примерно 100 до порядка 1000 в неделю". Об этом в среду, 15 октября, заявила представительница министерства внутренних дел ФРГ изданиям Funke Mediengruppe. Насколько это "временное явление" "на данный момент оценить невозможно", уточнила она.

Общее число граждан Украины, ищущих убежища в Германии, также увеличилось. По данным МВД, в мае 2025 года через систему регистрации Free было распределено 7961 человек из Украины, в августе - 11 277, а в сентябре - 18 755. Украинцы получают вид на жительство в соответствии с § 24 Закона о пребывании, который дает им право на немедленный доступ к рынку труда и социальным льготам.

Согласно данным Funke Mediengruppe, на 4 октября 2025 года в Центральном реестре иностранцев было зарегистрировано в общей сложности 1 293 672 человека, которые с февраля 2022 года бежали в ФРГ в связи с войной в Украине. Однако представительница федерального МВД не смогла точно сказать, какое число украинцев уже покинули Германию. При этом она уточнила, что по состоянию на конец сентября было зарегистрировано около 450 тысяч мигрантов из Украины, "не имеющих права на пребывание" в ФРГ.

Из Украины разрешили выезжать юношам младше 22 лет

С конца августа 2025 года в Украине введены новые правила пересечения государственной границы для мужчин призывного возраста. "Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу, несмотря на введенное в стране военное положение. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста. Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей", - сообщила 26 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

До этой даты военное положение, действующее в Украине с начала развязанной Россией полномасштабной войны, за редким исключением запрещало покидать страну совершеннолетним мужчинам в возрасте до 60 лет.

"Цель этого шага - в первую очередь предоставить молодым украинцам более широкие возможности для обучения, стажировки, легального трудоустройства за рубежом, чтобы полученный опыт они впоследствии могли использовать для развития Украины", - пояснил причины ослабления правил пересечения границы министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Для пересечения границы украинцам в возрасте от 18 до 22 лет, помимо заграничного паспорта, необходимо предъявить документ о постановке на военный учет, поясняло ранее МВД Украины.