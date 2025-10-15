Baltijas balss logotype
Пакистан сообщает о новых столкновениях вдоль границы с Афганистаном

В мире
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пакистан сообщает о новых столкновениях вдоль границы с Афганистаном
ФОТО: Unsplash

По данным пакистанских СМИ и официальных лиц, во вторник вдоль северо‑западной границы между Пакистаном и Афганистаном произошли столкновения между вооружёнными силами обеих стран; пакистанские источники винят в этом афганских военных, пишет LETA со ссылкой на AP.

Афганские войска и пакистанские талибы открыли огонь, на что пакистанские силы ответили, уничтожив афганские танки и армейские посты, сообщают пакистанские СМИ и официальные лица. По их данным, армия также уничтожила учебный лагерь пакистанских талибов.

Заместитель пресс‑секретаря полиции провинции Хост (Афганистан) подтвердил факт столкновений, но подробностей не привёл.

В субботу на нескольких приграничных участках также произошли обстрелы, в результате которых по обе стороны погибли несколько человек. Несмотря на призывы Саудовской Аравии и Катара прекратить огонь, все пропускные пункты на границе между Пакистаном и Афганистаном остаются закрытыми.

В минувшие выходные Кабул заявил, что в ответ на неоднократные нарушения афганской территории и воздушного пространства он атаковал несколько пакистанских военных постов и убил 58 пакистанских солдат. Пакистанская армия, в свою очередь, сообщала о 23 погибших среди своих военнослужащих и более чем 200 убитых талибах и других «боевиках».

Напряжённость нарастает с прошлой недели, когда афганский талибский режим обвинил Пакистан в бомбардировках Кабула и в ударах по восточному рынку страны. Пакистан эти атаки не признаёт, но ранее осуществлял удары по территории Афганистана, утверждая, что борется с пакистанской талибской группировкой Tehreek‑e‑Taliban Pakistan (TTP), связанной с афганскими талибами.

Исламабад обвиняет кабульские власти в предоставлении убежища боевикам TTP, совершающим теракты на территории Пакистана; Кабул эти обвинения отвергает, заявляя, что не позволяет использовать свою территорию для операций против других государств.

#афганистан #пакистан #талибан
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео