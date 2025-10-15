Baltijas balss logotype
РФ уничтожает газодобычу Украины: эксперт оценил, сколько газа не хватает на зиму 0 369

В мире
Дата публикации: 15.10.2025
УНИАН
Изображение к статье: РФ уничтожает газодобычу Украины: эксперт оценил, сколько газа не хватает на зиму

По оценкам эксперта Владимира Омельченко, Украине придется докупить зимой до 4 миллиардов кубометров газа.

За последнюю неделю Россия трижды массированно била по газовой инфраструктуре Украины. В частности, в ночь на 15 октября была атакована одна из ТЭЦ НАК "Нафтогаз Украины", сообщил глава государственного предприятия Сергей Корецкий на странице в Facebook.

"Враг бил по газодобывающим объектам на Харьковщине. До этого враг прицельно атаковал газовую инфраструктуру в Сумской и Черниговской областях", - отметил глава государственной компании.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии УНИАН объясняет, что РФ, атакуя газовую инфраструктуру, стремится усложнить теплообеспечение крупных городов.

"Мы видим, что хотят выбить газодобычу, потому что газ это основной энергоноситель для теплообеспечения крупных городов. Стратегия понятна: бьют по ТЭЦ, которые производят тепло, и бьют по газу, из которого производят тепло", - отметил эксперт.

По его словам, единственный выход в этой ситуации - пытаться защищать энергетические объекты и увеличивать импорт "голубого топлива". При этом Омельченко отметил, что Украине не хватает ПВО для защиты энергетики от российских атак.

На вопрос, сколько Украине придется докупать газа из-за российских атак, эксперт ответил:

По моим оценкам, надо найти около 2 миллиардов евро. Около 4 миллиардов кубометров в течение зимы придется докупать. Другого выхода я не вижу на сегодня.

Вместо газа, в случае его нехватки, Украина могла бы использовать на ТЭЦ и ТЭС мазут, но и здесь могут возникнуть проблемы.

"Мазут нужно было давно искать. Но мазут не использовался много лет и, не понятно, в каком состоянии находится мазутная инфраструктура. Насколько мне известно, на некоторых электростанциях мазутная инфраструктура демонтирована, поскольку, с переходом на газ, уголь, считалось, что мазут менее эффективен и его не использовали, поэтому происходил упадок мазутного хозяйства... Но мазут - это очень хорошая опция", - заметил эксперт, добавив, что желательно иметь в резерве "десятки, а, возможно, и сотни тысяч тонн".

Говоря о том, сколько времени нужно на восстановление работы объектов газодобычи, Омельченко заметил, что "надо смотреть на уровень повреждений".

"Где-то можно отремонтировать за пару дней или недель, а где-то месяцы ремонтировать, заказывать новое оборудование. Есть такие виды оборудования, которые нужно ждать, поскольку заводы загружены", - подытожил эксперт.

Атаки РФ на газодобывающую инфраструктуру

Россия продолжает систематически атаковать украинскую газовую инфраструктуру. 22 июля председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий сообщил о массированной атаке по украинской газовой инфраструктуре.

Из-за российских атак Украине пришлось импортировать "голубое топливо". В июне 2025 года тогдашний глава Минэнерго Герман Галущенко сообщил о намерениях закачать в газохранилища 4,6 миллиарда кубометров газа.

После новых российских атак потребность в импорте газа возросла. Министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что Украина ведет переговоры о необходимости увеличения импорта газа на, ориентировочно, 30%, что составляет 1,38 миллиардов кубометров.

#газ #украина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
