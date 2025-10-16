Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Еврокомиссия представила четыре инициативы в сфере вооружений 0 137

В мире
Дата публикации: 16.10.2025
LETA
Изображение к статье: Еврокомиссия представила четыре инициативы в сфере вооружений

Брюссель, 16 октября, ЛЕТА-DPA. В четверг Европейская комиссия представила четыре проекта в области вооружений, которые касаются охраны границ, противовоздушной обороны, космических технологий и защиты от дронов..

"Недавние события показали, что Европа находится под угрозой. Мы должны защищать каждого гражданина и каждый квадратный сантиметр нашей территории. Европа должна действовать с единством, солидарностью и решимостью", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Внедрением этих проектов Еврокомиссия хочет обозначить общие цели - к 2030 году повысить оборонную готовность Европы. Европейские разведывательные агентства предупреждают, что к тому времени Россия может быть достаточно подготовлена с военной точки зрения, чтобы начать новую войну.

Ожидается, что лидеры Евросоюза одобрят эти инициативы до конца года и определят, какие страны ЕС будут участвовать в конкретных проектах и какие возьмут на себя руководство ими.

Еврокомиссия рассчитывает, что к концу 2026 года страны ЕС добьются значительного прогресса в защите от дронов и одновременно укрепят охрану восточной границы. Цель инициативы - создание всеобъемлющего оборонного потенциала на границах Европы с помощью многоотраслевых систем наблюдения, беспилотных и противодронных средств, электронных боевых возможностей, систем точного поражения и эффективной оперативной координации.

Совместная закупка систем наблюдения и оборонных технологий запланирована на первый квартал следующего года. Ожидается, что системы частично начнут функционировать до конца 2026 года, а полностью - до конца 2027 года.

В области противовоздушной обороны Еврокомиссия призывает страны-участницы "создать интегрированный многослойный щит противовоздушной и противоракетной обороны, (…) защищающий от всего спектра воздушных угроз".

Еврокомиссия отмечает, что новый потенциал, который планируется сформировать с весны 2026 года, должен быть совместим с системами НАТО и соответствовать целям, ранее установленным альянсом. Финансирование в основном будет обеспечено странами-участницами и существующими программами ЕС.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в среду, что Германия готова взять на себя ведущую роль в инициативе противовоздушной обороны.

Планируется, что лидеры ЕС обсудят эти инициативы на следующей неделе на саммите в Брюсселе.

Читайте нас также:
#россия-евросоюз #оборонная промышленность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Цена российской нефти впервые рухнула ниже нового потолка ЕС
Изображение к статье: Цена российской нефти впервые рухнула ниже нового потолка ЕС
Китай обвинили в торможении передачи Украине Tomahawk
Изображение к статье: Китай обвинили в торможении передачи Украине Tomahawk
В США подобрали Украине более мощное оружие вместо Tomahawk
Изображение к статье: Фото: U.S. Navy photo / Wikimedia
Президент Литвы поставил Тихановскую перед неприятным выбором
Изображение к статье: Президент Литвы поставил Тихановскую перед неприятным выбором
Изображение к статье: «Теплота быстро улетучилась»: как Владимир Владимирович поссорился с Дональдом Джоновичем
«Теплота быстро улетучилась»: как Владимир Владимирович поссорился с Дональдом Джоновичем 6 1586
Изображение к статье: Михаил Ходорковский.
Верховный суд Нидерландов отклонил последнюю апелляцию России по делу «ЮКОСа» 650
Изображение к статье: В Италии взорвали автомобиль известного журналиста
В Италии взорвали автомобиль известного журналиста 518
Изображение к статье: Все это может делаться только с ведома хозяина Белого Дома. Иконка видео
Спутники США наводят украинские ракеты на русские нефтеперерабатывающие заводы 487

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2472
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 15
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 40
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1996
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Lifenews
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США 102
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей
ЧП и криминал
Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей 207
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2472
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 15
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 40

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео