Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Глава ФСБ обвинил НАТО в инцидентах с дронами в ЕС - DW 1 478

В мире
Дата публикации: 16.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Глава ФСБ обвинил НАТО в инцидентах с дронами в ЕС - DW
ФОТО: АрмiяInform

Директор ФСБ РФ Бортников связал известные случаи с появлением БПЛА в воздушном пространстве ЕС с "попытками создания мнимой угрозы со стороны России для Европы", обвинив в этом, в первую очередь, НАТО и Британию, пишет "Немецкая волна".

Причастность спецслужб НАТО к недавним инцидентам с обнаружением беспилотников в воздушном пространстве нескольких европейских стран "не вызывает сомнения", заявил директор ФСБ России Александр Бортников в ходе выступления на заседании совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ в четверг, 16 октября, передает агентство "Интерфакс".

По версии Бортникова, "внезапные инциденты с якобы российскими беспилотниками над территорией ЕС" вписываются в озвученную Западом концепцию "угрозы с Востока", особенно "после привязки провокации с дронами к так называемому теневому флоту России".

Ранее президент России Владимир Путин отверг обвинения в причастности к запускам дронов РФ. По его словам, в европейских городах для российских дронов целей нет.

Инциденты с неопознанными дронами в Европе участились

В последние несколько недель дроны замечали над аэропортами и критически важными объектами сразу нескольких европейских стран. Их видели над крупнейшими немецкими аэропортами во Франкфурте-на-Майне и в Мюнхене, над городом Киль на севере Германии, над архипелагом Карлскруна, где расположена крупнейшая военно-морская база Швеции, и над военными объектами Осло. А у аэропорта Росволл в Му-и-Ране (Норвегия) задержали трех граждан Германии за незаконное использование дронов, пишет норвежская газета Helgelendingen.

Кроме того, из-за появления беспилотников авиасообщение приходилось приостанавливать в аэропортах Копенгагена и в городе Ольборг на севере Дании. На фоне этих эпизодов и других подобных случаев спецслужбы страны заявили, что Россия ведет гибридную войну против Запада. Эту же мысль озвучил канцлер Германии Фридрих Мерц, и 16 октября на пленарном заседании бундестага объявил о плане действий по отражению угроз гибридной войны России против Европы.

Читайте нас также:
#россия #европа #дроны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • 16-го октября

    ежу понятно что эти дроны вряд-ли Российские, не долетят они так далеко в чужом небе. я уверен что это банальная провокация

    17
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Цена российской нефти впервые рухнула ниже нового потолка ЕС
Изображение к статье: Цена российской нефти впервые рухнула ниже нового потолка ЕС
Китай обвинили в торможении передачи Украине Tomahawk
Изображение к статье: Китай обвинили в торможении передачи Украине Tomahawk
В США подобрали Украине более мощное оружие вместо Tomahawk
Изображение к статье: Фото: U.S. Navy photo / Wikimedia
Президент Литвы поставил Тихановскую перед неприятным выбором
Изображение к статье: Президент Литвы поставил Тихановскую перед неприятным выбором
Изображение к статье: «Теплота быстро улетучилась»: как Владимир Владимирович поссорился с Дональдом Джоновичем
«Теплота быстро улетучилась»: как Владимир Владимирович поссорился с Дональдом Джоновичем 6 1586
Изображение к статье: Михаил Ходорковский.
Верховный суд Нидерландов отклонил последнюю апелляцию России по делу «ЮКОСа» 650
Изображение к статье: В Италии взорвали автомобиль известного журналиста
В Италии взорвали автомобиль известного журналиста 518
Изображение к статье: Все это может делаться только с ведома хозяина Белого Дома. Иконка видео
Спутники США наводят украинские ракеты на русские нефтеперерабатывающие заводы 487

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2472
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 16
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 42
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1997
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Lifenews
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США 102
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей
ЧП и криминал
Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей 208
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2472
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 16
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 42

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео