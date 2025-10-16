Директор ФСБ РФ Бортников связал известные случаи с появлением БПЛА в воздушном пространстве ЕС с "попытками создания мнимой угрозы со стороны России для Европы", обвинив в этом, в первую очередь, НАТО и Британию, пишет "Немецкая волна".

Причастность спецслужб НАТО к недавним инцидентам с обнаружением беспилотников в воздушном пространстве нескольких европейских стран "не вызывает сомнения", заявил директор ФСБ России Александр Бортников в ходе выступления на заседании совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ в четверг, 16 октября, передает агентство "Интерфакс".

По версии Бортникова, "внезапные инциденты с якобы российскими беспилотниками над территорией ЕС" вписываются в озвученную Западом концепцию "угрозы с Востока", особенно "после привязки провокации с дронами к так называемому теневому флоту России".

Ранее президент России Владимир Путин отверг обвинения в причастности к запускам дронов РФ. По его словам, в европейских городах для российских дронов целей нет.

Инциденты с неопознанными дронами в Европе участились

В последние несколько недель дроны замечали над аэропортами и критически важными объектами сразу нескольких европейских стран. Их видели над крупнейшими немецкими аэропортами во Франкфурте-на-Майне и в Мюнхене, над городом Киль на севере Германии, над архипелагом Карлскруна, где расположена крупнейшая военно-морская база Швеции, и над военными объектами Осло. А у аэропорта Росволл в Му-и-Ране (Норвегия) задержали трех граждан Германии за незаконное использование дронов, пишет норвежская газета Helgelendingen.

Кроме того, из-за появления беспилотников авиасообщение приходилось приостанавливать в аэропортах Копенгагена и в городе Ольборг на севере Дании. На фоне этих эпизодов и других подобных случаев спецслужбы страны заявили, что Россия ведет гибридную войну против Запада. Эту же мысль озвучил канцлер Германии Фридрих Мерц, и 16 октября на пленарном заседании бундестага объявил о плане действий по отражению угроз гибридной войны России против Европы.