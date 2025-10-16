Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему перестать покупать нефть у РФ. Теперь глава Белого дома, по его словам, хочет добиться того же самого от Китая, пишет DW.

Президент США Дональд Трамп в среду, 15 октября, заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить закупки российской нефти. По словам Трампа, это произойдет "через короткий промежуток времени".

"Я был недоволен тем, что Индия покупает (российскую. - Ред.) нефть, и он (Моди. - Ред.) сегодня заверил меня, что они не будут покупать нефть у России", - сказал американский президент журналистам в Белом доме.

Трамп назвал это обещание "большим шагом". "Теперь мы хотим добиться, чтобы Китай сделал то же самое", - цитирует его слова агентство Reuters.

Трамп ввел пошлины против Индии за покупку нефти в РФ

В апреле 2025 года поставки российской нефти в Индию выросли, по оценкам, до 2,15 млн баррелей в сутки - рекордного уровня с мая 2023-го. Агентство Reuters тогда отмечало, что РФ третий год подряд остается главным поставщиком нефти в Индию, доля ее импорта достигла 36%. Цены на нефть из России после начала полномасштабной войны в Украине привлекательны для индийских нефтепереработчиков.

14 июля Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины в 100% против торговых партнеров РФ, если в ближайшие 50 дней (до 2 сентября) не будет достигнуто соглашение о мире в Украине. 29 июля американский президент сократил этот срок до 10 дней, а на следующий день ввел пошлины в 25% против Индии, в том числе за торговлю с РФ. "Индия (...) является крупнейшим покупателем энергоносителей из России наряду с Китаем, в то время как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине", - пояснил Трамп.

31 июля стало известно, что четыре государственных нефтеперерабатывающих завода в Индии приостановили покупку нефти у РФ. В течение недели компании Indian Oil, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery Petrochemical, которые ранее регулярно закупали российскую нефть, не интересовались ее покупкой, сообщило Reuters. Однако накануне индийские СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщили, что НПЗ в Индии, в том числе государственные IOC, BPCL и HPCL, продолжают закупать российскую нефть.

Президент США отказывался заключать торговую сделку с Индией

4 сентября газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США отказывается одобрить торговую сделку с Индией, пока эта страна не обязуется сократить закупки российской нефти. Трамп на своей платформе Truth Social написал, что Индия покупает большую часть нефти и военной продукции у России и лишь малую долю - в США. При этом власти в Нью-Дели предлагают снизить торговые пошлины до нуля, "но уже поздно", добавил он, назвав экономические отношения с Индией "совершенно односторонней катастрофой".

При этом в Белом доме заявили, что "команды из США и Индии поддерживают тесную связь по всему спектру дипломатических, оборонных и торговых приоритетов нашего стратегического партнерства". А в Госдепартаменте отметили, что "Индия должна сделать больше", чтобы снять опасения США в вопросах торговли.

DW