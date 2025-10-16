Baltijas balss logotype
Крылатая ракета РФ неограниченной дальности с ядерным двигателем возбудила китайцев 0 13038

В мире
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Запуск ракеты, получившей на Западе кодовое имя SSC-X-9 Skyfall.

Запуск ракеты, получившей на Западе кодовое имя SSC-X-9 Skyfall.

Формально новое оружие не подпадает под договоренности с США.

Перспективная российская крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» способна преодолевать любые системы ПРО, что вызывает обеспокоенность в США и НАТО.

Китайское издание Sohu оценило влияние нового оружия, о котором недавно говорил президент России Владимир Путин. Разработка способна изменить стратегический баланс в мире, считают авторы материала.

Автор материала предположил, что речь идет о крылатой ракете «Буревестник» с ядерной энергоустановкой. Она отличается большой дальностью и способна обходить любые системы противоракетной обороны, а ее высокая скорость не оставит противнику времени на реакцию.

«Буревестник» непременно нарушит существующий стратегический баланс и станет серьезным сдерживающим фактором для Соединенных Штатов и НАТО», – говорится в публикации.

Решение о начале разработки «Буревестника» было принято в декабре 2001 года, после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года.

По мнению профессора Марка Галеотти, это старая разработка советских времён, «снятая с полки и получившая новое финансирование».

По информации газеты «Коммерсантъ», изготовителем крылатой ракеты является екатеринбургское ОКБ «Новатор» с привлечением специалистов Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове.

По информации газеты «Аргументы и факты» «Буревестник» будет принят на вооружение не ранее 2027 года. Его боевой потенциал не учитывается в продлённом до 5 февраля 2026 года российско-американском Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III).

#ракета
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
