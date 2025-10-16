МВД Грузии назначило председателю ОБСЕ Элине Валтонен штраф в 5000 лари за то, что она пришла на акцию протеста у здания парламента в Тбилиси. МИД Грузии также направил заявление в секретариат ОБСЕ.

Министерство внутренних дел Грузии назначило штраф в 5000 лари (порядка 1580 евро) действующему председателю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министру иностранных дел Финляндии Элине Валтонен. Об этом сообщил в четверг, 16 октября, грузинский Первый канал со ссылкой на МВД страны. Политик оштрафована за "незаконное перекрытие (проезжей части. - Ред.) проспекта Руставели", уточняется в сообщении.

Валтонен пришла на акцию протеста у здания парламента Грузии 14 октября. Там она записала видеообращение со словами поддержки протестующим, "обеспокоенным репрессивным курсом своей страны", и опубликовала его в соцсети Х. "Они имеют полное право на демократию, свободу слова и основные права человека. Мы здесь, чтобы поддержать их", - подчеркнула глава ОБСЕ.

До того как назначить штраф, министерство иностранных дел Грузии направило в секретариат ОБСЕ ноту протеста. В ней говорится, что Валтонен отошла от программы своего официального визита, присоединилась к небольшой группе активистов и публично сделала заявление, "не отражающее действительности". По мнению грузинского МИДа, тем самым председатель ОБСЕ хотела "ввести международное сообщество в заблуждение относительно ситуации в Грузии", передает местный Первый канал.