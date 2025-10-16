В последнее время Россия осуществляет различные гибридные атаки против стран-членов НАТО, проверяя возможности и реакцию альянса, однако избегает действий, которые могли бы спровоцировать полномасштабный военный ответ, заявил агентству LETA директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям (Stratcom) Янис Сартс.

Он указал, что самым серьёзным инцидентом стало вторжение дрона в Польшу и нарушение воздушного пространства Эстонии, продолжавшееся 12 минут. Также были зафиксированы российские дроны в аэропортах различных городов Европы. По словам Сартса, эти нарушения организованы таким образом, чтобы не спровоцировать полномасштабную реакцию НАТО, и направлены на проверку уязвимости альянса.

Сартс отметил, что такими осторожными тестами Россия не стремится спровоцировать серьёзный военный ответ, однако если на подобные проверки не реагировать, их интенсивность может возрасти. Он подчеркнул, что НАТО уже адаптировало своё военное присутствие в регионе.

По его словам, полная защита воздушного пространства от проникновения дронов невозможна, и подобные инциденты являются ситуациями высокого риска, однако на данный момент нет оснований полагать, что Россия серьёзно сомневается в возможностях НАТО. По мнению Сартса, главный вопрос заключается в том, верит ли Россия в единую реакцию альянса.

Директор Stratcom также указал, что с точки зрения военной логики у России могут существовать планы нападения на страны НАТО, однако в этом нет ничего необычного, так как различные военные сценарии рассматриваются и на Западе. Это не означает, что Россия намерена реализовать такие планы, поскольку на принятие решений влияют также готовность НАТО к реагированию, позиция США и другие геополитические факторы.

По словам Сартса, президент России Владимир Путин до сих пор не направлял боевые дроны ни в одну из стран-членов НАТО, и существование альянса находится под угрозой лишь в случае, если на вторжение в какую-либо страну не последует ответ.

Он добавил, что риторика Путина об абсурдности нападения НАТО не соответствует реальности, поскольку Россия продолжает испытывать возможности альянса, пытаясь казаться военно сильнее, чем она есть на самом деле.