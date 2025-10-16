Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Тарифная политика Трампа ударила по итальянской пасте 0 161

В мире
Дата публикации: 16.10.2025
Euronews
Изображение к статье: Тарифная политика Трампа ударила по итальянской пасте

Столкнувшись с угрозой непомерных тарифов со стороны США, итальянские производители макаронных изделий надеются на политическую поддержку - и на то, что им не придется ждать судебного решения своего дела.

В условиях глобального торгового шторма, разразившегося после прихода к власти президента США Дональда Трампа, итальянские производители макаронных изделий чувствуют себя брошенными.

4 сентября Министерство торговли США объявило о предварительных тарифах в размере 91,74% на 13 марок макаронных изделий.

Если тарифы будут подтверждены, они вступят в силу в январе 2026 года, что нанесет значительный удар по Италии, которая в 2024 году экспортировала в США макаронные изделия на сумму около 700 миллионов евро.

"Это несправедливо, это протекционистская акция США против итальянских макарон", - заявила Euronews Маргарита Мастромауро, президент Unione Italiana Food, крупнейшей ассоциации производителей продуктов питания в Италии.

Остававшееся незамеченным в течение месяца, сейчас это дело привлекает к себе все больше внимания, вызванного давлением со стороны итальянских промышленников.

Тем не менее, в тарифной войне администрации США макаронные изделия занимают особое место.

Все началось в 1996 году, когда американские производители макаронных изделий обвинили итальянских производителей в демпинге - продаже своей продукции на американском рынке по ценам ниже, чем в Италии.

С тех пор итальянские производители регулярно подвергались тарифам, но никогда не были такого масштаба, как сейчас.

В сочетании с 15-процентными пошлинами, которые сейчас применяются к импорту ЕС в США, общее тарифное бремя в случае введения составит 106,74%. Производители макаронных изделий говорят, что это жестоко.

"Нам нужна помощь, потому что большая часть наших компаний вовлечена в этот процесс. При такой высокой пошлине все эти компании не смогут экспортировать свою продукцию, пока не будет проведен новый анализ", - сказала Мастромауро.

Расследование охватывает период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года. Итальянские производители надеются, что пересмотр в конце 2025 года принесет им некоторое облегчение. Но пока будущее остается неопределенным.

Может ли борьба выйти в политическое русло?

Компании пытаются добиться отмены тарифов с сентября.

Две из них, Garofalo и La Molisana, подали судебные иски против этого решения.

К делу подключились итальянское правительство и Европейская комиссия. Однако пространство для маневра остается ограниченным в том, что, по словам президента Союза итальянских продуктов питания, является скорее "юридическим", чем "политическим" вопросом.

Министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида осудил "гиперпротекционистский механизм, направленный против наших производителей макарон".

А в Вашингтоне итальянские представители активно работают над тем, чтобы их голос был услышан.

Министерство иностранных дел Италии заявило, что пошлины "непропорциональны", и присоединилось к рассмотрению дела в Министерстве торговли США в качестве "заинтересованной стороны", чтобы выступить в поддержку этого ключевого сектора итальянской экономики.

Со своей стороны, Еврокомиссия, в которой в последние месяцы накопилось множество торговых споров с США, продолжает готовиться. Диалог - один из возможных путей, открывшихся благодаря заключенному в июле тарифному соглашению между Брюсселем и Вашингтоном, которое установило пошлины США на импорт ЕС на уровне 15%.

За его выполнением пристально следят по обе стороны Атлантики на фоне постоянных сомнений в том, что Трамп сдержит свое слово.

Пока неясно, войдет ли итальянская паста в список европейских требований, поскольку ЕС все еще ведет переговоры об отмене 50-процентных тарифов на сталь из США и об освобождении от 15-процентных пошлин.

В ответ на вопрос Euronews официальный представитель ЕС признал, что в отличие от односторонних тарифов, введенных на другие товары ЕС, которые нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО), регулирующие международную торговлю, антидемпинговые действия США против макаронных изделий, по-видимому, осуществляются традиционным способом, как механизм защиты торговли, разрешенный ВТО.

"Мы внимательно следим за этим делом, и если в расследовании будут обнаружены недостатки, мы поставим его под сомнение и поднимем этот вопрос в ВТО", - сказал чиновник в интервью Euronews.

Если это так, то это может привести к ответным мерам со стороны ЕС.

Европейский парламент тоже не остается в стороне, хотя в вопросах торговли все полномочия принадлежат Европейской комиссии.

Евродепутат-социалист от Италии Брандо Бенифеи, возглавляющий парламентскую делегацию по связям с США, осуждает действия Вашингтона, которые он считает "явно дискриминационными".

"Это необходимо решить, и мы призываем Комиссию принять соответствующие меры", - сказал он в интервью Euronews.

Но почему мишенью стала Италия? Возникает вопрос, учитывая, что итальянский премьер Джорджа Мелони известна своими хорошими отношениями с Трампом.

Европейский источник сообщил Euronews, что это дело может быть результатом спора между Торговым представителем США и Министерством торговли США - двумя основными подразделениями американской администрации в области торговой политики.

После возвращения Трампа оба они занимаются жонглированием обязанностями, и один из них, возможно, попытался превзойти другого, выбрав в качестве мишени культовую итальянскую пасту.

Читайте нас также:
#сша #италия #торговая война
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Цена российской нефти впервые рухнула ниже нового потолка ЕС
Изображение к статье: Цена российской нефти впервые рухнула ниже нового потолка ЕС
Китай обвинили в торможении передачи Украине Tomahawk
Изображение к статье: Китай обвинили в торможении передачи Украине Tomahawk
В США подобрали Украине более мощное оружие вместо Tomahawk
Изображение к статье: Фото: U.S. Navy photo / Wikimedia
Президент Литвы поставил Тихановскую перед неприятным выбором
Изображение к статье: Президент Литвы поставил Тихановскую перед неприятным выбором
Изображение к статье: «Теплота быстро улетучилась»: как Владимир Владимирович поссорился с Дональдом Джоновичем
«Теплота быстро улетучилась»: как Владимир Владимирович поссорился с Дональдом Джоновичем 6 1590
Изображение к статье: Михаил Ходорковский.
Верховный суд Нидерландов отклонил последнюю апелляцию России по делу «ЮКОСа» 650
Изображение к статье: В Италии взорвали автомобиль известного журналиста
В Италии взорвали автомобиль известного журналиста 518
Изображение к статье: Все это может делаться только с ведома хозяина Белого Дома. Иконка видео
Спутники США наводят украинские ракеты на русские нефтеперерабатывающие заводы 487

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2473
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 17
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 43
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1998
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Lifenews
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США 104
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей
ЧП и криминал
Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей 216
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2473
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 17
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 43

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео