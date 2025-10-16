Столкнувшись с угрозой непомерных тарифов со стороны США, итальянские производители макаронных изделий надеются на политическую поддержку - и на то, что им не придется ждать судебного решения своего дела.

В условиях глобального торгового шторма, разразившегося после прихода к власти президента США Дональда Трампа, итальянские производители макаронных изделий чувствуют себя брошенными.

4 сентября Министерство торговли США объявило о предварительных тарифах в размере 91,74% на 13 марок макаронных изделий.

Если тарифы будут подтверждены, они вступят в силу в январе 2026 года, что нанесет значительный удар по Италии, которая в 2024 году экспортировала в США макаронные изделия на сумму около 700 миллионов евро.

"Это несправедливо, это протекционистская акция США против итальянских макарон", - заявила Euronews Маргарита Мастромауро, президент Unione Italiana Food, крупнейшей ассоциации производителей продуктов питания в Италии.

Остававшееся незамеченным в течение месяца, сейчас это дело привлекает к себе все больше внимания, вызванного давлением со стороны итальянских промышленников.

Тем не менее, в тарифной войне администрации США макаронные изделия занимают особое место.

Все началось в 1996 году, когда американские производители макаронных изделий обвинили итальянских производителей в демпинге - продаже своей продукции на американском рынке по ценам ниже, чем в Италии.

С тех пор итальянские производители регулярно подвергались тарифам, но никогда не были такого масштаба, как сейчас.

В сочетании с 15-процентными пошлинами, которые сейчас применяются к импорту ЕС в США, общее тарифное бремя в случае введения составит 106,74%. Производители макаронных изделий говорят, что это жестоко.

"Нам нужна помощь, потому что большая часть наших компаний вовлечена в этот процесс. При такой высокой пошлине все эти компании не смогут экспортировать свою продукцию, пока не будет проведен новый анализ", - сказала Мастромауро.

Расследование охватывает период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года. Итальянские производители надеются, что пересмотр в конце 2025 года принесет им некоторое облегчение. Но пока будущее остается неопределенным.

Может ли борьба выйти в политическое русло?

Компании пытаются добиться отмены тарифов с сентября.

Две из них, Garofalo и La Molisana, подали судебные иски против этого решения.

К делу подключились итальянское правительство и Европейская комиссия. Однако пространство для маневра остается ограниченным в том, что, по словам президента Союза итальянских продуктов питания, является скорее "юридическим", чем "политическим" вопросом.

Министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида осудил "гиперпротекционистский механизм, направленный против наших производителей макарон".

А в Вашингтоне итальянские представители активно работают над тем, чтобы их голос был услышан.

Министерство иностранных дел Италии заявило, что пошлины "непропорциональны", и присоединилось к рассмотрению дела в Министерстве торговли США в качестве "заинтересованной стороны", чтобы выступить в поддержку этого ключевого сектора итальянской экономики.

Со своей стороны, Еврокомиссия, в которой в последние месяцы накопилось множество торговых споров с США, продолжает готовиться. Диалог - один из возможных путей, открывшихся благодаря заключенному в июле тарифному соглашению между Брюсселем и Вашингтоном, которое установило пошлины США на импорт ЕС на уровне 15%.

За его выполнением пристально следят по обе стороны Атлантики на фоне постоянных сомнений в том, что Трамп сдержит свое слово.

Пока неясно, войдет ли итальянская паста в список европейских требований, поскольку ЕС все еще ведет переговоры об отмене 50-процентных тарифов на сталь из США и об освобождении от 15-процентных пошлин.

В ответ на вопрос Euronews официальный представитель ЕС признал, что в отличие от односторонних тарифов, введенных на другие товары ЕС, которые нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО), регулирующие международную торговлю, антидемпинговые действия США против макаронных изделий, по-видимому, осуществляются традиционным способом, как механизм защиты торговли, разрешенный ВТО.

"Мы внимательно следим за этим делом, и если в расследовании будут обнаружены недостатки, мы поставим его под сомнение и поднимем этот вопрос в ВТО", - сказал чиновник в интервью Euronews.

Если это так, то это может привести к ответным мерам со стороны ЕС.

Европейский парламент тоже не остается в стороне, хотя в вопросах торговли все полномочия принадлежат Европейской комиссии.

Евродепутат-социалист от Италии Брандо Бенифеи, возглавляющий парламентскую делегацию по связям с США, осуждает действия Вашингтона, которые он считает "явно дискриминационными".

"Это необходимо решить, и мы призываем Комиссию принять соответствующие меры", - сказал он в интервью Euronews.

Но почему мишенью стала Италия? Возникает вопрос, учитывая, что итальянский премьер Джорджа Мелони известна своими хорошими отношениями с Трампом.

Европейский источник сообщил Euronews, что это дело может быть результатом спора между Торговым представителем США и Министерством торговли США - двумя основными подразделениями американской администрации в области торговой политики.

После возвращения Трампа оба они занимаются жонглированием обязанностями, и один из них, возможно, попытался превзойти другого, выбрав в качестве мишени культовую итальянскую пасту.