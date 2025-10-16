Уругвай в среду легализовал эвтаназию, став одной из первых стран Латинской Америки, разрешивших ассистированное самоубийство, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Небольшое южноамериканское государство уже ранее принимало социально либеральные законы, в том числе легализовало марихуану, однополые браки и аборты — значительно раньше большинства других стран.

В среду к этому списку добавилась и эвтаназия: Сенат утвердил так называемый законопроект о "достойной смерти", за который проголосовали 20 из 31 присутствовавшего законодателя, тем самым приняв закон, одобренный Палатой представителей в августе.

В других странах Латинской Америки суды Колумбии и Эквадора декриминализировали эвтаназию, не принимая при этом законы, легализующие эту практику, а на Кубе неизлечимо больным пациентам разрешено отказываться от искусственного поддержания жизни.

В Уругвае этот правовой акт — инициатива правящей левоцентристской коалиции "Широкий фронт" (Frente Amplio) — был окончательно принят после многолетней борьбы, когда против него активно выступали представители религиозных правых сил.

Недавний опрос показал, что более 60% жителей Уругвая поддерживают легализацию эвтаназии, и лишь 24% выступают против.

Закон позволяет совершить ассистированное самоубийство совершеннолетним гражданам или резидентам Уругвая, которые являются дееспособными и страдают от неизлечимого заболевания на последней стадии, вызывающего у них страдания.

Ассоциация врачей Уругвая не выразила официальной позиции по вопросу эвтаназии, предоставив своим членам право следовать голосу совести.

В то же время католическая церковь выразила сожаление по поводу этого решения.