В Евросоюзе готовятся запретить продажу сигарет с фильтром

В мире
Дата публикации: 16.10.2025
mixnews.lv
Изображение к статье: В Евросоюзе готовятся запретить продажу сигарет с фильтром

После изучения отчета исследовательской группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Совет Евромоюза планирует запретить сигареты с фильтром, сообщает Bild. Это затронет 95% продукции на рынке.

Главный аргумент сторонников запрета на сигареты с фильтром - вред экологии. Так как окурки загрязняют природу. Противники такого подхода подчеркивают, что без фильтра в сигаретах курильщики будут вдыхать больше смолы и токсинов, пишет Euronews.

Запрет на фильтры также уменьшит привлекательность сигарет, считают эксперты ВОЗ. Совет ЕС согласен с этим: запрет производства, импорта, распространения и продажи сигарет с фильтром - «важный вклад в ограничение потребления табака». Также рассматривается запрет на электронные сигареты и запрет продажи табачных изделий в магазинах, на АЗС и в киосках.

«Согласно документу, планируется также значительно сократить количество точек продажи сигарет. Реклама и так называемые «стимулы к покупке» сигарет с фильтром также должны быть запрещены. Кроме того, планируется запретить извлечение прибыли из продажи табачных изделий», – сказано в материале.

Обсуждается и запрет на продажу табачных изделий всем лицам, родившимся после определенного года.

До сих пор такой запрет вводили только в Новой Зеландии, но со временем его отменили. Дело в том, что решение привело к появлению черного рынка.

Пока неясно, как к этим планам отнесутся страны-члены ЕС. В четверг состоится заседание рабочей группы Совета ЕС, на котором представители всех стран блока смогут высказать свою позицию, пишут авторы. Окончательное решение по этому вопросу ожидается на конференции ВОЗ в Женеве с 17 по 22 ноября.

С 1 января 2025 года вступили в силу запреты для пользователей электронных сигарет, вейпов и никотиновых подушечек. Табачные изделия и их заменители нельзя продавать людям младше 20 лет. Запрещено продавать вейпы с различными ароматами и вкусами.

#курение
