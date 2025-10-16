Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вашингтон показал, с каких установок «Томагавки» полетят на Москву 1 1202

В мире
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Наземная система гарантирует пуски с любых мест.

Наземная система гарантирует пуски с любых мест.

С одного транспортера могут быть запущены 4 ракеты.

На выставке в Вашингтоне американская компания Oshkosh представила новые мобильные пусковые установки для ракет Tomahawk, сообщают информационные агентства.

Новые разработки были представлены на выставке Ассоциации армии США в Вашингтоне.

Oshkosh впервые показала X-MAV – автономную мобильную установку, оснащенную четырьмя управляемыми ракетами наземного базирования Tomahawk, предназначенную для поддержки будущих дальнобойных боеприпасов.

Также на выставке был представлен легкий многоцелевой аппарат L-MAV, разработанный для борьбы с беспилотниками, и средний автономный аппарат M-MAV с реактивной системой залпового огня.

Руководитель программ Oshkosh Defense Пэт Уильямс заявил: «Армия США четко заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки платформ, которые уже готовы».

Как писала пресса, США рассматривали возможность передачи Украине ракет «Томагавк». Эти ракеты используются в основном с морских носителей, таких как эсминцы и подводные лодки. Однако создание новой пусковой установки для них не представляет особых проблем.

«Томагавк» (BGM-109 Tomahawk) — это название семейства американских высокоточных крылатых ракет средней дальности подводного, надводного и сухопутного базирования. Названы в честь топора — оружия ближнего боя у американских индейцев (в переводе с языка индейцев-поухатан «томахаак» — топор).

Это многоцелевые ракеты, которые предназначены для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей и могут преодолевать расстояние до 2,5 тыс. км. Разработаны в 1970-х компанией General Dynamics, первая модификация принята на вооружение в 1983 году.

С 1991 года «Томагавки» использовалась во всех конфликтах с участием американских ВМС. Состоят на вооружении кораблей и подлодок США, Великобритании и Австралии. С 1997-го единственный производитель этих ракет — оборонный концерн RTX (ранее Raytheon Technologies).

Читайте нас также:
#вооружение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
4
2
0

Оставить комментарий

(1)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    16-го октября

    Вашингтон показал в какие места прилетят ответки...

    9
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Цена российской нефти впервые рухнула ниже нового потолка ЕС
Изображение к статье: Цена российской нефти впервые рухнула ниже нового потолка ЕС
Китай обвинили в торможении передачи Украине Tomahawk
Изображение к статье: Китай обвинили в торможении передачи Украине Tomahawk
В США подобрали Украине более мощное оружие вместо Tomahawk
Изображение к статье: Фото: U.S. Navy photo / Wikimedia
Президент Литвы поставил Тихановскую перед неприятным выбором
Изображение к статье: Президент Литвы поставил Тихановскую перед неприятным выбором
Изображение к статье: «Теплота быстро улетучилась»: как Владимир Владимирович поссорился с Дональдом Джоновичем
«Теплота быстро улетучилась»: как Владимир Владимирович поссорился с Дональдом Джоновичем 6 1576
Изображение к статье: Михаил Ходорковский.
Верховный суд Нидерландов отклонил последнюю апелляцию России по делу «ЮКОСа» 645
Изображение к статье: В Италии взорвали автомобиль известного журналиста
В Италии взорвали автомобиль известного журналиста 514
Изображение к статье: Все это может делаться только с ведома хозяина Белого Дома. Иконка видео
Спутники США наводят украинские ракеты на русские нефтеперерабатывающие заводы 481

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2462
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 25
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1982
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Lifenews
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США 69
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из который уволилось 20 учителей
ЧП и криминал
Министерство образования проверит директора школы, из который уволилось 20 учителей 119
Изображение к статье: Наш мощный биологический компьютер. Иконка видео
Техно
В Джорджтаунском университете раскрыли главную тайну мозга 34
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2462
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 25
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1982

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео