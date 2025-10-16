С одного транспортера могут быть запущены 4 ракеты.

На выставке в Вашингтоне американская компания Oshkosh представила новые мобильные пусковые установки для ракет Tomahawk, сообщают информационные агентства.

Новые разработки были представлены на выставке Ассоциации армии США в Вашингтоне.

Oshkosh впервые показала X-MAV – автономную мобильную установку, оснащенную четырьмя управляемыми ракетами наземного базирования Tomahawk, предназначенную для поддержки будущих дальнобойных боеприпасов.

Также на выставке был представлен легкий многоцелевой аппарат L-MAV, разработанный для борьбы с беспилотниками, и средний автономный аппарат M-MAV с реактивной системой залпового огня.

Руководитель программ Oshkosh Defense Пэт Уильямс заявил: «Армия США четко заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки платформ, которые уже готовы».

Как писала пресса, США рассматривали возможность передачи Украине ракет «Томагавк». Эти ракеты используются в основном с морских носителей, таких как эсминцы и подводные лодки. Однако создание новой пусковой установки для них не представляет особых проблем.

«Томагавк» (BGM-109 Tomahawk) — это название семейства американских высокоточных крылатых ракет средней дальности подводного, надводного и сухопутного базирования. Названы в честь топора — оружия ближнего боя у американских индейцев (в переводе с языка индейцев-поухатан «томахаак» — топор).

Это многоцелевые ракеты, которые предназначены для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей и могут преодолевать расстояние до 2,5 тыс. км. Разработаны в 1970-х компанией General Dynamics, первая модификация принята на вооружение в 1983 году.

С 1991 года «Томагавки» использовалась во всех конфликтах с участием американских ВМС. Состоят на вооружении кораблей и подлодок США, Великобритании и Австралии. С 1997-го единственный производитель этих ракет — оборонный концерн RTX (ранее Raytheon Technologies).