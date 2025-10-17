Путин может полететь в Венгрию через Польшу и Словакию, Адриатику или Турцию. Через страны Балтии - Латвию, Литву и Эстонию - Путин вряд ли полетит в Венгрию, сообщают СМИ.

Президент России Владимир Путин может полететь в Венгрию через Польшу и Словакию, страны Адриатики или Турцию.

СМИ отмечают, что наиболее короткий маршрут из Москвы через Белоруссию, Польшу и Словакию. Директор Центра европейской информации полагает, что этот вариант как раз мог бы стать «самым идеальным». При этом он подчеркнул, что опасения по поводу инцидентов в воздушном пространстве Польши не имеют под собой никакой почвы.

Другим маршрутом самолета главы государства может стать полет через Турцию и Адриатическое море, а также Черногорию и Сербию. Эксперт отметил, что многие называют этот маршрут самым безопасным, однако ему такие рассуждения кажутся странными.

Третьим вариантом может стать обходной маршрут через Черное море, Турцию, Болгарию и Сербию.

«Маршрут полета в любом случае должен пройти над несколькими странами ЕС и НАТО. А это значит, что, как бы он ни пролегал, все согласования будут проходить с Брюсселем, так как именно там располагаются штаб-квартиры обеих организаций», — отметил главный редактор авиационного портала.