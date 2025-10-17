Baltijas balss logotype
Полиции по всей Германии разрешат использовать электрошокеры

В мире
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Полиции по всей Германии разрешат использовать электрошокеры
ФОТО: Unsplash

Бундестаг, нижняя палата парламента Германии, в четверг принял поправку к закону, которая позволит полицейским по всей стране использовать электрошоковые устройства Taser, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Новый закон прямо разрешает использование электрошокеров наряду со стандартными дубинками и огнестрельным оружием.

Электрошокер Taser применяется с расстояния и вызывает болезненные мышечные сокращения, временно выводя цель из строя.

"Электрошокер предоставляет полицейским эффективный и соразмерный способ реагирования на опасные ситуации", — заявил госсекретарь Министерства внутренних дел Кристоф де Фриз.

Министр внутренних дел Александр Добриндт сообщил о планах закупить 10 000 электрошокеров в ближайшие годы.

В то же время эти устройства оцениваются неоднозначно, поскольку могут представлять риск для здоровья, особенно для людей с проблемами сердца или кровообращения.

Читайте нас также:
#Германия
Оставить комментарий

