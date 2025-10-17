В Италии недалеко от Рима минувшей ночью в результате взрыва бомбы был уничтожен автомобиль известного журналиста Сигфридо Рануччи, сообщил в пятницу возглавляемый им телевизионный проект журналистских расследований, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Никто не погиб и не пострадал.

Во время взрыва в городе Помеция автомобиль Рануччи был полностью уничтожен, повреждения получили также второй автомобиль семьи и находящийся рядом дом, сообщила передача Report, выходящая на общественном телеканале RAI.

"Сила взрыва была настолько велика, что могла убить любого, кто в тот момент проходил мимо", — говорится в заявлении на платформе X.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осудила случившееся, назвав его "серьёзным актом запугивания".

"Свобода и независимость информации — это неоспоримые ценности нашей демократии, которые мы будем продолжать защищать", — заявила премьер на платформе X.

Министр внутренних дел Маттео Пьянтедози сообщил, что распорядился максимально усилить меры безопасности в отношении журналиста.

По словам министра, нападение является "трусливым и чрезвычайно серьёзным шагом, нападением не только на человека, но и на свободу прессы и основные ценности нашей демократии".