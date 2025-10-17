Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Италии взорвали автомобиль известного журналиста 0 598

В мире
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Италии взорвали автомобиль известного журналиста
ФОТО: пресс-фото

В Италии недалеко от Рима минувшей ночью в результате взрыва бомбы был уничтожен автомобиль известного журналиста Сигфридо Рануччи, сообщил в пятницу возглавляемый им телевизионный проект журналистских расследований, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Никто не погиб и не пострадал.

Во время взрыва в городе Помеция автомобиль Рануччи был полностью уничтожен, повреждения получили также второй автомобиль семьи и находящийся рядом дом, сообщила передача Report, выходящая на общественном телеканале RAI.

"Сила взрыва была настолько велика, что могла убить любого, кто в тот момент проходил мимо", — говорится в заявлении на платформе X.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осудила случившееся, назвав его "серьёзным актом запугивания".

"Свобода и независимость информации — это неоспоримые ценности нашей демократии, которые мы будем продолжать защищать", — заявила премьер на платформе X.

Министр внутренних дел Маттео Пьянтедози сообщил, что распорядился максимально усилить меры безопасности в отношении журналиста.

По словам министра, нападение является "трусливым и чрезвычайно серьёзным шагом, нападением не только на человека, но и на свободу прессы и основные ценности нашей демократии".

Читайте нас также:
#италия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Трамп оценил идею туннеля между Россией и США
Изображение к статье: Трамп оценил идею туннеля между Россией и США
Премьер Эстонии Михал: Путин принял вежливость Европы за слабость
Изображение к статье: 50-летний Кристен Михал. Иконка видео
Зеленский назвал цели ударов по России при передаче Tomahawk Украине
Изображение к статье: Зеленский назвал цели ударов по России при передаче Tomahawk Украине
Трамп назвал условие скорого завершения украинского конфликта
Изображение к статье: Трамп назвал условие скорого завершения украинского конфликта
Изображение к статье: Трамп объяснил выбор Венгрии для встречи с Путиным
Трамп объяснил выбор Венгрии для встречи с Путиным 3 708
Изображение к статье: Наземный комплекс "Томагавков" сам по себе внушительная цель. Иконка видео
США будут в полной мере контролировать удары по России крылатыми ракетами 487
Изображение к статье: МВФ оценил влияние санкций на российскую экономику
МВФ оценил влияние санкций на российскую экономику 743
Изображение к статье: Раскрыт план Трампа по Tomahawk для Украины
Раскрыт план Трампа по Tomahawk для Украины 1 1107

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Теперь он опять самый желанный жених Голливуда. Иконка видео
Lifenews
Почему 63-летний Том Круз разошелся с артисткой, моложе себя на 26 лет 25
Изображение к статье: Определены самые смешные названия российских деревень
Lifenews
Определены самые смешные названия российских деревень 23
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 19
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Наша Латвия
Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо 104
Изображение к статье: Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
В мире животных
Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью 11
Изображение к статье: Как солнечные панели превращают свет в электричество
Дом и сад
Как солнечные панели превращают свет в электричество 39
Изображение к статье: Теперь он опять самый желанный жених Голливуда. Иконка видео
Lifenews
Почему 63-летний Том Круз разошелся с артисткой, моложе себя на 26 лет 25
Изображение к статье: Определены самые смешные названия российских деревень
Lifenews
Определены самые смешные названия российских деревень 23
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео