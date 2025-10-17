США вместо крылатых ракет Tomahawk следует сосредоточиться на поставках Украине дальнобойных снарядов Extended Range Active Missile (ERAM) и Army TACtical Missile System (ATACMS). Об этом пишет американское информагентство Associated Press (AP).

В публикации обсуждается недавний отказ Вашингтона поставлять Киеву ракеты Tomahawk.

По словам американского оборонного аналитика Марка Монтгомери, в ближайшей перспективе Украина могла бы получить больше пользы, если бы ей удалось увеличить количество снарядов ERAM и ATACMS. «Решение о поставке Tomahawk — это не только военное, но и политическое решение. У ERAM меньше дальность, но это может помочь им оказать оперативное давление на Россию, на ее логистику, командование и управление, а также на распределение сил в пределах нескольких сотен километров от линии фронта. Это может быть очень эффективно», — заявил эксперт.

Агентство отмечает, что дальность применения Tomahawk, которые США могли бы передать Украине, достигает 1600 километров, тогда как дальность ERAM составляет 460 километров, а ATACMS — 300 километров.

В ноябре 2021 года портал The Drive писал, что в будущем недавно воссозданное 56-е артиллерийское командование армии США в Германии получит в свое распоряжение ряд создаваемых в настоящее время образцов новейшего американского оружия, в частности, перспективную гиперзвуковую ракету Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), получившую название Dark Eagle («Темный орел»), многофункциональную систему Typhon, позволяющую из одной установки запускать разные ракеты, включая RIM-174 ERAM и Tomahawk Land Attack Missile (TLAM), и ракету Precision Strike Missile (PrSM).