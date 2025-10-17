Верховный суд Нидерландов в пятницу отклонил последнюю попытку России обжаловать решение в многолетней судебной тяжбе, в рамках которой России было предписано выплатить 50 миллиардов долларов США бывшим акционерам ликвидированной нефтяной компании "ЮКОС", пишет LETA со ссылкой на AFP.

"Верховный суд отклоняет апелляционную жалобу и обязывает Российскую Федерацию возместить судебные издержки по апелляции", — говорится в опубликованном в пятницу решении.

Международный арбитражный суд в Гааге в июле 2014 года постановил, что Россия должна выплатить 50 миллиардов долларов США бывшим акционерам нефтяной компании "ЮКОС", которой ранее руководил Михаил Ходорковский. Суд признал, что компания "ЮКОС" была доведена до банкротства по политическим причинам, а её активы были распроданы государственным предприятиям, что фактически стало экспроприацией.

После этого решения последовала серия апелляций и встречных апелляций.

Оглашённое в пятницу решение касается повторной жалобы России в Верховный суд, и оно не подлежит дальнейшему обжалованию.