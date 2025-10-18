Baltijas balss logotype
Организованная преступность в Бразилии растет, затронув 28,5 миллионов человек 0 332

В мире
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Организованная преступность в Бразилии растет, затронув 28,5 миллионов человек

По данным опроса Datafolha, проведенного по заказу Бразильского форума общественной безопасности, преступные группировки и военизированные мафиозные формирования расширили свое присутствие в Бразилии и теперь охватывают районы, в которых проживает не менее 28,5 миллионов человек.

Опрос, проведенный среди 2007 респондентов в 130 муниципалитетах во всех регионах, показал, что 19% населения проживает в районах с наличием организованной преступности, что на пять процентных пунктов больше, чем в прошлом году (14%).

Это явление чаще встречается в столицах штатов, крупных городах и на северо-востоке страны, затрагивая как малообеспеченные, так и высокообеспеченные группы населения с одинаковой частотой. Распространенность этого явления выше среди чернокожих бразильцев (23%), чем среди белых (13%).

#криминал #бразилия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
