Согласно предложению "Шеги", каждый, кто не выполнит новые правила, будет наказан штрафом в размере от 200 до 2 000 евро "в случае неумышленного проступка". Эта цифра увеличится до 400-4 000 евро в случае, если будет подтверждено умышленное нарушение закона. В пятницу парламент Португалии одобрил запрет на ношение паранджи в общественных местах.

За предложение, представленное ультраправой партией "Шега", проголосовали либерально-консервативная Социал-демократическая партия, консерваторы из "Социально-демократического центра — Народная партия" и центристская партия "Либеральная инициатива". Остальные партии либо воздержались, либо проголосовали против.

Речь идет о законопроекте, который предусматривает запрет на "использование в общественных местах одежды, предназначенной для сокрытия или затруднения демонстрации лица", как в случае с паранджой. Он также запрещает "принуждать кого-либо скрывать свое лицо по причинам пола или религии", говорится в парламентской инициативе.

Однако есть и исключения. Так, согласно положениям, запрет "не применяется", если сокрытие лица "должным образом оправдано по причинам здоровья или профессиональным, художественным, развлекательным или рекламным причинам".

Запрет также "не распространяется на самолеты и дипломатические и консульские помещения", "лица также могут быть закрыты в местах отправления культа и других священных местах",говорится в законопроекте.

Меры будут действовать во всех общественных местах, то есть "на дорогах общего пользования, а также в местах, открытых для публики и используемых для общественного обслуживания", а также "во всех местах, где предоставляются услуги, общедоступные для всех граждан".

Штрафы от 200 евро

Кроме того, любой, кто "угрозами, насилием, принуждением, злоупотреблением властью или превышением полномочий заставляет одного или нескольких человек скрывать свое лицо", также будет наказан "в соответствии со статьей 154 Уголовного кодекса", которая предусматривает тюремное заключение сроком до трех лет или штраф, если нет отягчающих обстоятельств.

"Шега" призывает уважать португальские обычаи

Во время парламентских дебатов в эту пятницу лидер "Шеги" Андре Вентура заявил, что "кто бы ни прибыл в Португалию, откуда бы он ни приехал, из какого бы региона он ни приехал, какие бы обычаи и религию он ни исповедывал до этого, он должен соблюдать, уважать и обеспечивать уважение обычаев и ценностей этой страны**".**

Депутат Педро Дельгадо Алвес, представляющий социалистов, обвинил ультраправых в том, что они хотят "направить ненависть на эти сообщества", которые, по его мнению, также "имеют право на уважение".